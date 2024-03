Trotz Krebs: König Charles empfängt Veteranen im Palast

Die Sorge um die britische Königsfamilie ist momentan groß. Prinzessin Kates (42) lange Abwesenheit und die Krebsdiagnose von König Charles III. (75) beunruhigen die Fans der Royals. Der Gesundheitszustand des Familienoberhaupts hält ihn allerdings nicht davon ab, seinen royalen Pflichten nachzukommen. Nun empfängt der Monarch vier Veteranen zur Feier des 70. Jahrestags des Waffenstillstands im Koreakrieg. Bei dem Treffen im Buckingham Palace unterhält er sich gut gelaunt mit seinen Gästen und scheint, den Fotos nach zu urteilen, sogar zu Scherzen aufgelegt. Seine Erkrankung ist dem Sohn von Königin Elizabeth II. (✝96) nicht anzusehen.

Ganz wie vor der Krebsdiagnose läuft es allerdings nicht. Wie die Royals auf ihrer Website erklären, ist Charles nicht bei der offiziellen Feier des Jahrestags dabei. An seiner Stelle besuchen Prinzessin Anne (73) und Sophie, Herzogin von Edinburgh (59), die Veranstaltung. Die Schwester des Königs hält zu diesem Anlass auch eine Rede im Namen ihres Bruders. Darin lobt sie die Veteranen für ihren Einsatz und ihren Mut. Anne hat den Ruf, die königliche Familie auch in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten. "Auf Prinzessin Anne kann man sich hundertprozentig verlassen. Sie arbeitet extrem hart", berichtete die Adelsexpertin Angela Levin gegenüber The Sun.

Am Commonwealth Day bedankte sich der britische König für die vielen Genesungswünsche, die ihn nach seiner Diagnose erreicht hatten. "Ich bin zutiefst berührt von Ihren wunderbar freundlichen und aufmerksamen guten Wünschen für meine Gesundheit und kann Ihnen im Gegenzug nur weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen im gesamten Commonwealth dienen", erklärte Charles laut The Sun in einer Videobotschaft. Der Staatenbund scheint dem 75-Jährigen besonders am Herzen zu liegen. Trotz seiner Krebserkrankung soll er vorhaben, im Oktober die Commonwealth-Konferenz auf Samoa zu besuchen.

Getty Images König Charles III. bei einem Treffen mit Kriegsveteranen 2024

Getty Images Prinzessin Anne und Sophie Wessex, Empfang für die Veteranen des Koreakrieges 2024

