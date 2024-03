"Wie weit?": Laura Maria Rypa zeigt ihren kleinen Babybauch!

Laura Maria Rypa (28) ist derzeit wieder schwanger – und die Influencerin hält ihre Fans im Netz selbstverständlich auf dem Laufenden! Die Verlobte von Pietro Lombardi (31) teilt auf Instagram nun zwei Schnappschüsse von ihrer Körpermitte und den Fans fällt auf: Ein ganz kleiner Babybauch ist schon zu erkennen. "Was glaubt ihr, wie weit ich schon bin?", schreibt sie in die Bildunterschrift. Bisher behält sie dieses kleine Geheimnis noch für sich – genauso wie das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes.

Nicht mal Pietro weiß, ob er sich auf ein Mädchen oder einen Jungen freuen darf. Denn seine Liebste will den Sänger überraschen. Ihre Community ist aber schon am Spekulieren. Weil Laura vor wenigen Wochen erzählt hatte, dass sie in der Schwangerschaft Unreinheiten bekommen habe, meinen die User: Sie könnte ein Mädchen bekommen. "Wenn du Pickel und Unreinheiten bekommst, dann wird es hundertprozentig ein Mädchen. Man sagt ja, die Tochter nimmt die Schönheit der Mama weg", kommentierte ein Nutzer.

Für Pietro und Laura ist es das zweite gemeinsame Kind. Im vergangenen Jahr hatten sie Söhnchen Leano auf der Welt begrüßen dürfen. Zuvor hatten der "Phänomenal"-Interpret und die einstige Rechtsanwaltsfachangestellte lange Zeit eine On-off-Beziehung. Doch das ist längst vorbei: Heute wirken die Turteltauben verliebter denn je. Erst vor wenigen Wochen machte die Internetbekanntheit ihrem Partner eine öffentliche Liebeserklärung.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypas Babybauch

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypas Babybauch

Was denkt ihr, wie weit Laura Maria schon ist? Bei der Wölbung bestimmt schon weiter... Nicht so weit. Bei der zweiten Schwangerschaft wächst der Bauch einfach schneller. Ergebnis anzeigen



