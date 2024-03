Junge oder Mädchen? Laura Maria Rypa will Pietro überraschen

Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (28) erwarten in diesem Jahr ihr zweites gemeinsames Baby. Erst im Januar verkündeten der Sänger und die Influencerin die frohe Botschaft – und noch weiß das Liebespaar gar nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Doch schon beim nächsten Frauenarzttermin wird sie das Geschlecht erfahren, erklärt die Beauty auf Instagram. Doch ihrem Liebsten möchte sie das nicht sofort verraten. "Vor allem will ich Pietro damit überraschen", verrät sie. Ganz sicher ist sich Laura mit dieser Idee aber scheinbar noch nicht, weswegen sie ihre Follower mit einbezieht. Bisher meint der Großteil aber, dass Laura es Pietro am besten direkt sagen soll.

Einige ihrer Fans scheinen schon zu wissen, dass sich die zweifachen Eltern in spe über ein weiteres Söhnchen oder dieses Mal über eine Tochter freuen können. Vor wenigen Wochen beklagte sich Laura über unreine Haut – dieses Problem habe sie in ihrer ersten Schwangerschaft nicht gehabt. Ihre Follower sehen das als Indiz dafür, dass sie wohl bei diesem Mal ein Mädchen erwartet: "Wenn du Pickel und Unreinheiten bekommst, dann wird es hundertprozentig ein Mädchen. Man sagt ja, die Tochter nimmt die Schönheit der Mama weg", schrieb ein User. Davon war Laura allerdings nicht ganz überzeugt. Sie glaube nicht daran.

Doch nicht nur die Auswirkungen auf ihr Äußeres haben sich im Vergleich zur Schwangerschaft mit Leano verändert. Laura hat es dieses Mal mit ganz speziellen Gelüsten zu tun. Wie sie im Netz ganz amüsiert verriet, gehört Wackelpudding nun zu ihren Leibspeisen. "Dieses Mal ist es Götterspeise. Keine Ahnung, wie viel ich am Tag davon esse. Drei Stück aber mindestens", gestand sie in ihrer Story bei Instagram.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa zeigt ihren Babybauch

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de