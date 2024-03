Hat Justine Dippl Geburt von Pia Tillmanns Baby verraten?

Justine Dippl löst mit diesem Posting was aus: In ihrer Instagram-Story teilt sie nun einen Screenshot mit dem Datum 21. März 2024, 8:38 Uhr. Dazu schreibt sie: "Ah, Pia und Zico. Ich freue mich so sehr für euch. Ich habe so mitgefiebert." Verrät Justine somit, dass die TV-Bekanntheiten Pia Tillmann (38) und Zico Banach (33) erstmals Eltern geworden sind? Denn tatsächlich meldete sich die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin vor wenigen Tagen hochschwanger bei ihren Fans und meinte, dass sie nur noch auf ihr kleines Wunder warten würden. Das Paar selbst verkündete noch keine Babynews.

Woher Justine diese Daten hat, ist ungewiss. Jedoch könnte es sein, dass Pia und Zico die Geburt mit ihren engsten Freunden teilen wollten – und ihre Sommerhaus-Kollegin dachte, es sei eine offizielle Verkündung gewesen. Egal, was los ist – der 38-Jährigen scheint es gut zu gehen. Noch vor wenigen Tagen hatte sie ihren Followern im Netz erzählt, dass sie einen Kaiserschnitt plane. "Aufgrund der Größe des Kindes wird es jetzt definitiv ein Kaiserschnitt und wir haben heute alles dafür besprochen und einen Termin vereinbart."

Für Zico und Pia ist es das erste gemeinsame Kind. Vor einigen Jahren war die Laiendarstellerin schon mal Mama geworden. Der kleine Henry darf sich nun auf einen Bruder freuen, wie die Influencer ebenfalls bereits vor Monaten verkündet hatten. "Ich werde es auch irgendwie vermissen, wie dein großer Bruder voller Stolz Pläne schmiedet für euch zwei und immer wieder zwischendurch aus dem Nichts kommt und meinen Bauch streichelt", schwärmte sie damals noch.

Instagram / piatillmann Pia Tillmann und Zico Banach lächeln sich an

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann im Januar 2024

