Baby ist zu groß: Pia Tillmann plant einen Kaiserschnitt!

Pia Tillmann (38) und Zico Banach (33) werden schon bald ihr neuestes Familienmitglied in den Armen halten können! Die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit ist hochschwanger und fiebert der Ankunft ihres Söhnchens schon ungeduldig entgegen. Wie sie und ihr Partner nun in ihrer Instagram-Story berichten, hat der Kleine im Bauch auch nochmal einen ordentlichen Schub gemacht: "Das Baby ist einfach schon geschätzt 4,5 Kilogramm schwer." Deshalb werde sie auch keine Spontangeburt haben können: "Aufgrund der Größe des Kindes wird es jetzt definitiv ein Kaiserschnitt und wir haben heute alles dafür besprochen und einen Termin vereinbart."

Weiter erklärt die 38-Jährige: "Meine Frauenärztin sagt, es wäre für mich und mein Kind eine Zumutung, es anderweitig zu versuchen." Pia hätte gerne eine natürliche Geburt gehabt: "Auch damit Zico das miterlebt, weil es ja sein erstes Kind ist." Es gebe aber vieles, was dagegen gesprochen habe. Der geplante Kaiserschnitt sei somit am sichersten für ihr Kind und sie. Wann genau das Kind geholt wird, verrät sie zwar nicht – lässt aber durchblicken, dass es in den nächsten Tagen so weit sein wird.

Das Ende ihrer Schwangerschaft rückt demnach immer näher. Einige Sachen werde Pia daran auch definitiv nicht vermissen. "Ich bin froh, wenn ich nicht mehr ständig Sodbrennen bekomme. Wenn ich nicht mehr regelmäßig das Gefühl habe, vor lauter Anstrengung kotzen zu müssen. [...] Ich freue mich darauf, wenn ich mich wieder bücken kann", erklärt sie ihrer Community.

Anzeige

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann im Januar 2024

Anzeige

Instagram / piatillmann/ Pia Tillmann, Schauspielerin

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de