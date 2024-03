Missbrauchsvorwürfe: Serienmutter unterstützt Drake Bell

Drake Bell (37) erhebt schwere Vorwürfe gegen Brian Peck. Dafür bekommt der Schauspieler nun Unterstützung aus seiner Serien-Familie: Seine Drake & Josh-Mutter Nancy Sullivan stärkt dem US-Amerikaner den Rücken. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht die Darstellerin der Audrey Parker-Nichols emotionale Zeilen: "Sie waren nicht meine echten Kinder, aber ich werde sie immer lieben. Es brach mir das Herz in Millionen Stücke, als ich erfuhr, wie viel Drake in sich trug, während wir zusammen arbeiteten!" Dazu teilt sie ein Kinderfoto ihres früheren TV-Sohnes.

Nancy schreibt weiter: "Ich war am Boden zerstört und stolz zugleich, als ich sah, wie der Mann, zu dem er geworden ist, sich vor die Kamera setzte und mutig seine Wahrheit erzählte." Sie wünsche Drake Heilung und eine schöne Zukunft, versichert die Schauspielerin. Der 37-Jährige beschuldigt derzeit Brian Peck des sexuellen Missbrauchs. Der Sprachtrainer sei während der Dreharbeiten der Nickelodeon-Serie übergriffig geworden und habe sich an ihm vergangen, während Drake geschlafen habe. Diese Vorwürfe äußerte er auch schon in der Doku "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV".

Es ist nicht das erste Mal, dass Vorwürfe gegen Brian Peck laut werden. 2003 war er bereits verhaftet worden – ihm war sexueller Missbrauch eines Kindes vorgeworfen worden. Der Produzent wurde deshalb zu 16 Monaten hinter Gittern verurteilt. Wie inzwischen bekannt ist, sagte Drake damals gegen seinen mutmaßlichen Peiniger aus. "Wir sind bestürzt und traurig, von dem Trauma zu erfahren, das er erlitten hat, und wir loben und unterstützen die Stärke, die nötig war, um damit an die Öffentlichkeit zu gehen", hieß es in einem Statement von Nickelodeon gegenüber Us Weekly.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nancy Sullivan, Miranda Cosgrove, Josh Peck, Drake Bell und Jonathan Goldstein 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Drake Bell im Februar 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de