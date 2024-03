Teenie-Star Drake Bell packt über sexuellen Missbrauch aus

Vor Kurzem sorgte Drake Bell (37) mit schockierenden Enthüllungen für Bestürzung: Der "Drake & Josh"-Star wurde während seiner Zeit bei dem Sender Nickelodeon missbraucht. Die Dokuserie "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" thematisiert den sexuellen Missbrauch. Noch vor dem Start der Serie kommen nun weitere Details ans Licht: Wie People berichtet, soll Sprachtrainer Brian Peck, den Drake am Set von "The Amanda Show" kennengelernt hatte, der Täter sein. Da sich die beiden zunächst gut verstanden haben, übernachtete der damals 15-Jährige des Öfteren in Brians Haus. "Ich schlief auf der Couch, auf der ich normalerweise schlafe, und wachte durch ihn auf... Ich öffnete meine Augen und wachte auf, und er... er griff mich sexuell an", schildert Drake.

Der Übergriff überforderte den Nachwuchsschauspieler enorm: "Ich war wie erstarrt und stand unter Schock und wusste nicht, was ich tun oder wie ich reagieren sollte." Doch bei einem einmaligen Übergriff soll es nicht geblieben sein. "Jedes Mal, wenn ich ein Vorsprechen hatte oder an einem Dialog arbeiten musste, landete ich irgendwie wieder in Brians Haus", berichtet der heute 37-Jährige und ergänzt: "Es wurde immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer, und ich war einfach gefangen. Ich hatte keinen Ausweg mehr. Die Misshandlungen waren sehr umfangreich und wurden ziemlich brutal."

Doch das ist nicht das erste Mal, dass Drake mit schlimmen Nachrichten von sich reden macht: Vergangenes Jahr war der Schauspieler nach der Trennung von seiner Ehefrau in einer äußerst schlechten psychischen Verfassung – Anschuldigungen im Netz gaben dem Schauspieler dann offensichtlich den Rest. "Nein, bin ich nicht! Ihr Leute werdet mich umbringen", war seine Antwort auf jemanden, der ihn auf X als Sexualstraftäter bezeichnete. "Informiert euch mal. Damit muss ich jeden Tag leben, sie werden mich buchstäblich umbringen. Sie haben Blut an den Händen!", lautete ein weiteres wirres Statement von Drake.

Drake Bell bei einem Event in L.A. im Juli 2018

Drake Bell im Februar 2019

