Prinzessin Kate wurde nun mit ihren drei Kids gesichtet!

Die Schlagzeilen rund um Prinzessin Kate (42) reißen nicht ab. Die Frau des Thronfolgers Prinz William (41) musste sich im Januar einer Bauch-OP unterziehen. Seitdem zeigte sie sich nicht mehr auf öffentlichen Events. Hin und wieder wurde sie von Fotografen erwischt. Nun berichten Augenzeugen gegenüber The Telegraph: Kate wurde nun mit ihren drei Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) in Windsor gesehen! "Die Prinzessin kommt oft hierher, es liegt direkt vor ihrer Haustür und Adelaide Cottage ist nur ein paar Hundert Meter entfernt. Am Sonntag waren sie beim Tennis, mein Freund spielt dort, und Kate hat auf die Kinder aufgepasst, sie sind die ganze Zeit dort", berichtet eine Quelle.

So scheint es der Dreifachmama immer besser zu gehen. Weil der Palast nicht viele Infos über ihren Gesundheitsstatus preisgibt, häufen sich die Gerüchte und Spekulationen zu dem Thema. Viele Fans meinen, dass die Gebärmutter der Prinzessin entfernt worden sei und es dabei zu Komplikationen gekommen sein könnte. "Wenn ein Patient unter Verwachsungen oder Narbengewebe leidet, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass zusätzliche Organe aus der Notwendigkeit heraus entfernt werden müssen", erklärt Dr. George Crawford gegenüber TMZ.

Bisher ist nur bekannt, dass sie sich einer Bauch-OP unterziehen musste. Weitere Details wolle Kate nicht offenbaren. Die 42-Jährige sagte alle Termine bis Ostern ab. Die Dauer der Abwesenheit beunruhigte viele Royal-Anhänger. Womöglich wollte die Frau von William mit diesem Bild Anfang März zeigen, dass es ihr gut gehe. Happy posierte sie mit ihren Kids, doch damit wurden neue Schlagzeilen ausgelöst. Denn das Foto wurde mit Photoshop bearbeitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, Kate will mittlerweile auch öfter gesehen werden? Ich glaube schon. Sie hat bestimmt keine Lust mehr auf die Spekulationen. Nein, aber sie wird halt ständig beobachtet... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de