Sind Ryan Gosling und Eva Mendes etwa längst verheiratet?

Seit mehr als zehn Jahren sind Ryan Gosling (43) und Eva Mendes (50) ein Paar. Und angeblich sollen die beiden Schauspieler bereits verheiratet sein, wie ein Insider nun gegenüber InTouch behauptet – und das sogar schon seit zwei Jahren! Der Quelle zufolge haben sich der "Crazy Stupid Love"-Star und die "Hitch – Der Date Doktor"- Darstellerin 2022 während einer privaten Zeremonie das Jawort gegeben. "Sie hatten eine geheime Hinterhof-Hochzeit in ihrem Haus in Los Feliz", heißt es. Der Informant fügt hinzu: "Es war sehr intim – nur ihre unmittelbare Familie und die Kinder waren dabei". Dabei soll es sich vor allem um Evas Eltern handeln, da diese wohl mit Eva, Ryan und den Töchtern zusammen im selben Haus leben.

Über das Liebesleben der Hollywoodstars ist nicht allzu viel bekannt – sie halten sich eher bedeckt. Fans dürfen sich aber manchmal über seltene, unauffällige Liebesbotschaften freuen. So zog der "I'm Just Ken"-Interpret mit einem winzigen Accessoire und einer liebevollen Geste die ganze Aufmerksamkeit der Oscars-Zuschauer auf sich. Ryan fasste sich während seiner Bühnenperformance an die Halskette, an der ein Anhänger mit einem "E" wie Eva hing, küsste sie und hielt sie stolz in die Kamera. Damit sorgte er für jede Menge Begeisterung. "Wie süß er seine Halskette für Eva küsst! Er ist so ein toller Ehemann", schrieb ein X-User.

Erst im Januar machte er der Welt klar, wie groß die Liebe zu seiner langjährigen Partnerin ist. Nachdem der 43-Jährige beim Santa Barbara International Film Festival mit einem Preis ausgezeichnet wurde, hielt er eine rührende Dankesrede. Er sprach über die Meilensteine seiner Karriere und fing dann an zu schwärmen: "Das Wichtigste ist, dass ich die Frau meiner Träume, Eva Mendes, kennengelernt und zwei Traumkinder bekommen habe." Ryan und seine Liebste hatten sich nämlich 2011 bei den Dreharbeiten zum gemeinsamen Film "The Place Beyond the Pines" kennen und lieben gelernt.

Anzeige Anzeige

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes mit ihren Töchtern, März 2022

Anzeige Anzeige

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes in London, März 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Ryan und Eva längst verheiratet sind? Nein, niemals! Ja, sie halten so gut wie alles geheim! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de