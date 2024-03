Süßer Liebesbeweis: Ryan Gosling küsst Eva-Kette bei Oscars

Ryan Goslings (43) Auftritt war für die Fans scheinbar das Highlight der diesjährigen Oscarverleihung! Mit seiner Performance vom Oscar-nominierten Barbie-Song "I'm Just Ken" bringt der Entertainer den ganzen Saal zum Toben. Im pinken Glitzeranzug hat er zusammen mit seinen Ken-Kollegen sichtlich Spaß auf der Bühne. Doch Ryan sorgt nicht nur für Party-Stimmung, sondern auch für einen rührenden Moment. Für seine Frau Eva Mendes (50) trägt der Schauspieler eine "E" Halskette. Während seiner Performance küsst er diese und hält sie stolz in die Kamera. Mit dieser herzerwährmenden Geste verzaubert Ryan die Fans. "Wie süß er seine Halskette für Eva küsst! Er ist so ein toller Ehemann", schwärmt ein Nutzer auf X.

Auf dem Red Carpet der Academy Awards zeigt sich der Schauspieler jedoch ohne seine Ehefrau. Dafür erscheint er in Begleitung seiner Schwester Mandi. Auf dem roten Teppich strahlen die Geschwister um die Wette. Ryan trägt einen eleganten, maßgeschneiderten Gucci-Anzug mit silbernen Akzenten. Doch auch seine Schwester kann modisch mit ihrem Bruder mithalten. Sie verzaubert die Fans in einem schwarz-goldenen Kleid. "Ihr Outfit ist wunderschön und sie sieht umwerfend aus", stellt ein Nutzer auf X begeistert fest.

Obwohl Eva an dem Abend nicht öffentlich zu sehen war, kam sie doch, um ihren Mann zu unterstützen. Auf Instagram veröffentlicht die Schauspielerin Bilder aus Ryans Umkleidekabine. Auf diesen posiert sie lässig in seinem Bühnen-Outfit. In der Bildunterschrift richtet sie zusätzlich diese süße Nachricht an ihren Ehemann: "Du hast Ken den ganzen Weg zu den Oscars gebracht, Ryan Gosling. Jetzt komm nach Hause, wir müssen die Kinder ins Bett bringen."

Getty Images Ryan und Mandi Gosling bei den Oscars 2024

Instagram / evamendes Eva Mendes, Schauspielerin

