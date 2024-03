"Traurig": Giulia Siegel bezieht Stellung zu "The 50"-Streit

Giulia Siegel (49) war Teil der Gameshow The 50. In den neuen Folgen flog sie jedoch raus. Nach einem verlorenen Spiel haben ihre Mitstreiter sie nicht mehr gerettet. Vor ihrem Exit warfen ihr vor allem die Männer vor, manipulativ gehandelt zu haben. Serkan Yavuz (30) schoss heftig gegen sie in dem Format. Jetzt meldet sich die DJane auf Instagram dazu und findet klare Worte: "Ich bin traurig und entsetzt darüber, was passiert ist. [...] Wenn jemand manipulativ ist, dann nur Serkan. Das hat man auch in allen anderen Sendungen gesehen." Sie könne nicht verstehen, dass der Bachelor in Paradise-Star ihr diese Vorwürfe gemacht hat. "Serkan ist narzisstisch, unempathisch und hinterfotzig", führt die 49-Jährige aus.

Sie hätte stets ehrlich, offen und herzlich gehandelt – Serkan nicht, wie sie meint. Und ihre Follower stimmen ihr da zu. "Serkan wirft Giulia vor, sie manipuliert und sei falsch im Spiel. Aber wie spielt denn er?", schreibt beispielsweise eine Userin. Der einstige Bachelorette-Boy habe oftmals gelogen und versucht, Giulias Strategie herauszufinden. "Warum sollte ich ihm sagen, was mein Team vorhatte? Aus welchem Grund sollte ich ihm meine Strategie verraten?", zeigt sie sich nun fassungslos. Auch, dass er ihr die Schuld gibt, dass er fast nicht den Teilnehmer Matthias Mangiapane (40) gewählt habe, sei in ihren Augen irrsinnig: "Wegen mir? Wähl doch, wen du willst, du Trottel!"

Zudem habe sie sich gar nicht richtig verteidigen können, als Serkan sie an den Pranger stellte. Auch zu der Szene mit Yasin Mohamed (32) meldet sie sich zu Wort. Serkan betonte lautstark, dass Giulia den Ex on the Beach-Star nicht gewählt habe: "Ich habe Yasin nicht gewählt, weil Tommy meinte, er ist safe. Es war dann klar, dass wir uns auf die Mädels konzentrieren", lautet nun ihre plausible Erklärung.

Bei "The 50" tritt die Crème de la Crème der Reality-TV-Branche gegeneinander an. Es gibt Joker- aber auch Exit-Spiele. Doch einige der Loser haben die Chance, wieder reingewählt zu werden – und zwar von ihren Konkurrenten. Daher sind gewisse Allianzen wichtig in diesem Format. Serkan schloss sich seinen männlichen Kollegen an und spielt ihnen vor, immer hinter ihnen zu stehen. Jedoch spielt er hinter deren Rücken auch sein eigenes Spiel: "Ich hoffe, dass das nicht auffliegt", meinte der Influencer.

RTL II Serkan Yavuz bei "Kampf der Realitystars"

Serkan Yavuz, Realitystar

Giulia Siegel, DJane

