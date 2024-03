Manipuliert Giulia Siegel bei "The 50" ihre Mitstreiter?

Giulia Siegel (49) sorgt bei The 50 für miese Stimmung! Denn ihre Mitstreiter, allen voran Serkan Yavuz (30), werfen der Blondine vor, alle anderen zu manipulieren! Der Grund: Die Tochter von Ralph Siegel (78) spricht mit den verschiedenen Teilnehmern offenbar unterschiedliche Strategien ab – und lenkt die Nominierungen für den Exit damit in verschiedene Richtungen. "Es gibt eine Giulia, die meint, sie ist so clever und versucht, da irgendwelche Intrigen an den Tag zu bringen!", erklärt Serkan im Einzelinterview enttäuscht. Giulia reagiert auf die Vorwürfe ihres Kollegen entsetzt: "Ich bin komplett überfordert von den Vorwürfen und kann es nicht nachvollziehen!"

Allem Anschein nach spielt die Münchnerin das Spiel aber dennoch mit einer Strategie – denn sie verrät auch: "Ich bin aktuell in drei Allianzen drin. Das kann strategisch sehr geil sein!" Im Verlauf der sechsten Folge wird ihre Taktik ihr dann zum Verhängnis. Denn immer mehr ihrer Mitspieler verdächtigen die DJane. "Giulia spielt hier ein falsches Spiel. Die manipuliert die Leute", vermutet nämlich auch Diogo Sangre (29), ebenso wie Sam Dylan (33): "Der Versuch zu beeinflussen, das kann ganz schnell nach hinten losgehen!" Auf die angebliche Manipulation angesprochen, wehrt sich Giulia klar: "Das ist gelogen!"

Bei "The 50" spielen 50 Prominente in einem Strategiespiel gegeneinander. Nach jeder Challenge gibt es eine große Gruppe an Verlierern – die Gewinner können einige von ihnen mithilfe eines Votings retten. Dafür wurden in den ersten Folgen schon so manche Allianzen geschmiedet. Unter anderem entschieden sich die Frauen, nur ihresgleichen zu sichern. Die Jungs rund um Yasin Mohamed (32), Tommy Pedroni und Co. hingegen wollten ihre Clique im Spiel behalten.

Anzeige Anzeige

RTL II Serkan Yavuz bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Giulia Siegel, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie schätzt ihr Giulia Siegels Strategie in der Show ein? Sie macht das wirklich clever! Ihr Verhalten ist unfair und hinterhältig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de