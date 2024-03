Beeinflussten "Vaterkomplexe" Lily Allens Beziehungsleben?

Lily Allen (38) teilt in ihrem Podcast "Miss Me?" spannende Einblicke in ihr Dating-Leben. In einem eigentlich entspannten Gespräch mit ihrer Freundin Miquita Oliver (39) kommt die Sängerin auf die schwierige Beziehung zu ihrem Vater Keith Allen (70) zu sprechen – und wie diese ihre spätere Partnerwahl beeinflusst hat. "Ich habe einen Vaterkomplex, nicht wahr? Ich will einfach eine Art Vaterfigur als Partner, jemanden, der groß, älter und behaart ist und das für immer. Das ist alles, was ich will", packt die Musikerin über ihren Männergeschmack aus.

Miquita hakt nach, ob sie in ihrem Partner nach einem Vaterersatz suchen würde. Die "Smile"-Interpretin entzieht sich einer eindeutigen Antwort, betont aber, dass ihr Vater oft abwesend war. "Mein Vater war zwar sozusagen da, aber irgendwie auch nicht da", versucht sie zu erklären. Keith ist ein berühmter Komiker, Schauspieler und Sänger. Er war in ihrem Leben zwar nicht völlig abwesend, sei aber aufgrund seiner Karriere häufig unterwegs gewesen.

In der Liebe hat sie ihren Traummann gefunden und ist seit 2020 mit dem Stranger Things-Star David Harbour (48) verheiratet. Im November vergangenen Jahres kamen erste Krisengerüchte auf, als die Sängerin ihrem Liebsten auf Instagram entfolgte und sie ohne Ehering gesichtet worden ist. Schon im Dezember folgte aber ein gemeinsamer Event-Besuch und ein Liebesurlaub – das Paar lächelte hier alle Spekulationen weg. Ihr eigenes Aufwachsen thematisierte sie bereits im "Radio Times Podcast" und zog hier Schlüsse für ihr heutiges Familienleben: "Manche Leute stellen ihre Karriere über ihre Kinder und das ist ihr gutes Recht, aber meine Eltern waren ziemlich abwesend, als ich ein Kind war. Ich habe das Gefühl, dass das ein paar tiefe Narben hinterlassen hat", öffnete sich Lily.

Getty Images Lily Allen und ihr Vater Keith Allen, Mai 2007

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Schauspieler

