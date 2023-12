Keine Krise? Lily Allen und David schmusen im Liebesurlaub

Sie trotzen den Gerüchten. Bereits seit einigen Monaten halten sich die Krisengerüchte um Lily Allen (38) und David Harbour (48) hartnäckig. Die Spekulationen waren ausgelöst worden, als die Sängerin dem Schauspieler im Netz plötzlich entfolgte. Doch im Anschluss schienen die beiden alle Gerüchte dementieren zu wollen und präsentierten sich nach wie vor als Traumpaar. Mittlerweile hat sich die angebliche Krise wohl in Luft aufgelöst – denn Lily und David zeigen sich auch jetzt ganz verliebt auf ihrer Weihnachtsreise.

Zusammen mit ihrem David zieht es Lily über die Feiertage nach Indien. Auf Instagram lässt sie ihre Fans daran teilhaben und postet ein paar Schnappschüsse. Während sie nicht nur die Eindrücke ihrer Reise festhält, sind auch einige niedliche Pärchenbilder mit ihrem Liebsten dabei. So kuscheln die beiden unter anderem in der Wildnis. Auf einem anderen Bild zieht David eine lustige Grimasse hinter seiner Frau, während sie mit ernstem Blick in die Kamera schaut. Anzeichen von Eheproblemen gibt es hier aktuell wohl keine mehr.

Obwohl Lily und David die Krisengerüchte fleißig weglächeln, hatte es immer wieder Anzeichen gegeben, dass etwas im Argen liegt. Erst Mitte November wurde die "Hard Out Here"-Interpretin ohne ihren Ehering beim Spazierengehen gesehen. Nur wenige Wochen später strahlte sie aber wieder mit David zusammen auf der Premiere des Theaterstücks "Stranger Things: The First Shadow".

Instagram / lilyallen Lily Allen und David Harbour im Dezember 2023

Getty Images Lily Allen und David Harbour im Dezember 2023

Getty Images Lily Allen und David Harbour, 2020

