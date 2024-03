Ganz heimlich: Cameron Diaz zum zweiten Mal Mama geworden!

Was für schöne Nachrichten von Cameron Diaz (51) und Benji Madden (45)! Das Paar gibt bekannt, dass es still und heimlich Familienzuwachs bekommen hat! "Wir sind gesegnet und freuen uns, die Geburt unseres Sohnes Cardinal Madden bekannt zu geben", schreiben die Schauspielerin und der Musiker in einem Statement auf Instagram. Sie und ihre Tochter Raddix seien total glücklich über ihr neues Familienmitglied: "Er ist fantastisch und wir sind alle so glücklich, dass er hier ist! Über Fotos werden sich ihre Fans aber nicht freuen können: "Für die Sicherheit und die Privatsphäre der Kinder werden wir keine Bilder posten", erklären sie und fügen witzelnd hinzu: "Aber er ist wirklich süß."

Freunde, Familie und Fans sind begeistert von den Babynews und freuen sich total mit der 51-Jährigen und ihrem Mann. "Ein weiterer Erdenengel" und "Willkommen auf der Welt, Caridnal! Das ist die magischste Nachricht", schreiben Katy Perry (39) und Amy Griffin. Auch Lionel Richie (74) und Pete Wentz (44) melden sich und hinterlassen ein paar süße Emojis unter Benji und Camerons Posting. Dass die Eltern ihre Kinder nicht zeigen wollen, verstehen die meisten auch. "Herzlichen Glückwunsch an Sie alle. Die ersten kostbaren Erinnerungen sollten Sie für sich behalten", lautet ein Kommentar.

Cameron und Benji sind bereits seit 2015 verheiratet. Fünf Jahre nach ihrer Hochzeit wurden sie erstmals Eltern. Ihre Tochter Raddix hatten sie Anfang 2020 mithilfe einer Leihmutter auf der Welt willkommen heißen dürfen. Seither halten sie die Kleine aus der Öffentlichkeit raus und verraten nicht viel über sie. Ob sie ihren Sohn Cardinal auch mit einer Leihmutter bekommen haben, gibt das Ehepaar nicht bekannt.

Cameron Diaz und Benji Madden

Schauspielerin Cameron Diaz und ihr Mann Benji Madden

