Palast mischte bei Herzogin Meghans Rolle in "Suits" mit

Herzogin Meghan (42) ist mit der Serie Suits berühmt geworden, bevor sie, als die Frau von Prinz Harry (39), Mitglied der britischen Königsfamilie wurde. Wie Autor Tom Bower in seinem Buch "Revenge. Meghan, Harry und der Krieg zwischen den Windsors" von 2022 schreibt, brachte die Beziehung mit Harry ab 2016 Wirbel in die Stimmung am "Suits"-Set. "Der Produzent Aaron Korsh wurde angewiesen, alle zukünftigen 'Suits'-Drehbücher an Nick Collins, Meghans Agenten, zu schicken. Die Skripte wurden daraufhin an den Kensington Palast zur Genehmigung weitergeleitet. Befehle für Textänderungen wurden von London nach Los Angeles zurückgeschickt", schreibt der Royal-Experte.

Bei einer Szene soll der Palast besonders genau ein Auge auf die Umsetzung geworfen haben. Meghans Serien-Rolle Rachel Zane heiratet in der siebten Staffel der Serie – hier war während der Dreharbeiten Vorsicht geboten. "Der Palast ordnete an, dass keine Aufnahmen von Meghan im Hochzeitskleid gemacht werden sollten. Zwischen den Dreharbeiten sollte sie immer eine Jacke über dem Kleid tragen", heißt es in dem Buch. Auch bei dem fiktiven Ehegelübde soll der Palast ein Mitspracherecht gefordert haben. Mit der Serien-Hochzeit endete Meghans Zeit in der Show.

Die spätere Royal-Bekanntheit schlüpfte 2011 in die Rolle der Rechtsanwaltsfachangestellten Rachel Zane in der Serie "Suits". Als die Darstellerin sich 2017 mit Prinz Harry verlobte, beendete sie ihre Schauspielkarriere. Sie verließ die Serie 2018 zum Ende der siebten Staffel gemeinsam mit Serien-Ehemann Patrick J. Adams (42), der Mike Ross spielte. Serienmacher Aaron plant aktuell das Spin-off "Suits LA" – es ist jedoch bereits bestätigt worden, dass Meghan darin nicht zu sehen sein wird.

Landmark Media Press and Picture Herzogin Meghan und Patrick J. Adams in "Suits"

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Hochzeit im Mai 2018

