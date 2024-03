Kates mutiges Video: Verschwörungstheorien reißen nicht ab!

Bevor Prinzessin Kate (42) in ihrem ersten offiziellen Statement verkündete, an Krebs erkrankt zu sein, kursierten im Netz wilde Verschwörungstheorien über ihren Verbleib. Doch das emotionale Video ändert daran nicht viel - vielmehr scheint es für die Theoretiker ein gefundenes Fressen zu sein. Wie Daily Mail berichtet, wird aktuell vor allem die Behauptung im Netz verbreitet, dass das Video gefälscht und mit einer KI erstellt worden sei. Einige Nutzer versuchen zu beweisen, wie einfach das wäre, indem sie unter anderem Prinzessin Dianas (✝36) oder Herzogin Meghans (42) Gesicht in Screenshots des Clips photoshoppen. Auch soll Kates Ehering "kurzzeitig verschwunden" sein, was als Beweis für die Manipulation des Clips gewertet wird.

Doch die treuen Fans der Royals stellen sich direkt gegen diese Behauptungen. Sie berufen sich darauf, dass anhand von beispielsweise Spiegelungen deutlich werde, dass das Video echt sei. Sogar die Geschäftsführerin von X, Linda Yaccarino, springt Kate und ihrer Familie zur Seite: "Ihre Bitte um Privatsphäre, um ihre Kinder zu schützen und ihr zu erlauben, ohne endlose Spekulationen nach vorne zu schauen, scheint ein vernünftiges Anliegen, das man respektieren sollte." Doch diese Äußerung wird direkt von dem BBC-Journalisten Simon McCoy als "heuchlerisch" bezeichnet, denn schließlich sei X die Plattform, auf der die Verschwörungstheorien kursieren.

Im Netz waren sich die Fans sicher, dass Kate durch die permanenten Gerüchte dazu gezwungen worden war, ihre Krankheit öffentlich zu machen. In den zahlreichen Kommentaren hatten sie die Spekulanten ausgeschimpft und der dreifachen Mutter ihre Unterstützung zugesichert. Für die zahlreichen lieben Worte bedankten sich Kate und Ehemann William (41) vor wenigen Stunden in einem Statement: "Sie sind sehr bewegt von der Unterstützung der Öffentlichkeit und sind dankbar für das Verständnis ihrer Bitte um Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt."

Getty Images Prinzessin Kate

James Whatling / MEGA Prinzessin Kate mit Prinz William in Cornwall

