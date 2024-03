"Enorm berührt": Prinzessin Kate und William danken Fans!

Prinzessin Kates (42) Krebsdiagnose bewegt die ganze Welt. Fans sendeten ihr Genesungswünsche und Trost – auch Stars sprachen sich für die dreifache Mutter aus und bewunderten ihre Stärke. All diese Unterstützung erreichte Kate und ihren Mann Prinz William (41). Über einen Palastsprecher lassen sie ihren Unterstützern nun ihren Dank zukommen. "Der Prinz und die Prinzessin sind beide enorm berührt von den freundlichen Botschaften, die Menschen hier in Großbritannien, im Commonwealth und auf der ganzen Welt als Antwort auf die Botschaft Ihrer Königlichen Hoheit senden. Sie sind sehr bewegt von der Wärme und Unterstützung der Öffentlichkeit und sind dankbar für das Verständnis ihrer Bitte um Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt", heißt es in dem Statement, wie unter anderem Deadline berichtet.

Nachdem Kates Botschaft in den sozialen Netzwerken veröffentlicht worden war, sammelten sich schnell die verständnisvollen Worte der Fans. Doch nicht nur das. Die lange Abwesenheit der Prinzessin von Wales hatte zu vielen, sehr kontroversen Spekulationen geführt. Ihre Anhänger sind deshalb mehr als erzürnt. "Die Menschen, die sie so gemobbt haben, dass sie es der ganzen Welt erklären musste, sollten sich wirklich was schämen", schimpfte ein User auf TikTok und ein anderer ergänzte: "Kate, es tut mir leid, dass die Unreife des Internets dich gezwungen hat, dich zu äußern. Ich hoffe, die Leute respektieren deine Wünsche künftig."

Die 42-Jährige hatte in ihrem Video nicht nur ihre Erkrankung öffentlich gemacht, sondern auch erklären müssen, weshalb sie damit nicht an die Öffentlichkeit gegangen war. Der Grund hatte vor allem bei ihren Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) gelegen: "Es brauchte Zeit, George, Charlotte und Louis alles zu erklären, sodass sie es verstehen und ihnen versichert ist, dass ich in Ordnung komme." Die Diagnose sei für sie und ihre Lieben ein Schock gewesen und gemeinsam mit William habe sie alles getan, es zum Schutz ihrer Familie privat zu halten.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im März 2022

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, 2023

