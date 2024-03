Krebsbefund: Auch sie ist Prinzessin Kate eine große Stütze!

Prinzessin Kate (42) unterzieht sich momentan einer Chemotherapie. In dieser ungewissen Zeit stehen ihre Liebsten um Prinz William (41), ihren Eltern und auch König Charles III. (75), der selbst krebskrank ist, an ihrer Seite. Doch jemand anderes stellt derzeit ebenfalls sicher, dass es der Princess of Wales an nichts fehlt: Königin Camilla (76). Wie ein Insider gegenüber The Sun berichtet, soll die Königin im regelmäßigen Kontakt mit Kate stehen und ihr dabei eine große Stütze sein. Sie sei Charles' größter Halt und wisse deshalb, wie sie Kate helfen könne.

Zwei Tage bevor Kate mit ihrem Leiden an die Öffentlichkeit trat, soll sie sich mit niemand Geringerem als Charles zum Lunch getroffen haben. "Sie hatten viel zu besprechen und auszutauschen, denn nur wenige Wochen zuvor hatte der König seine Behandlung begonnen und sich mit der Bekanntgabe seiner Diagnose auseinandergesetzt", berichtete ein Insider dem Magazin. Der britische Regent habe sehr emotional auf die Tatsache reagiert, dass auch seine geliebte Schwiegertochter und die Mutter seiner drei Enkelkinder krank sei. Kate und Charles sollen einander momentan sehr viel Halt geben.

Kates Videobotschaft ging um die ganze Welt – und schockierte ihre Fans. Doch ihre Unterstützer zeigten sich auch empört. Sie sind davon überzeugt, dass die 42-Jährige aufgrund der vielen unschönen Gerüchte ihre Diagnose publik machen musste. Laut dem ehemaligen Pressesprecher der Blaublüter, Paddy Harverson, habe das jedoch eher unterschwellig eine Rolle gespielt. "Ich bin absolut davon überzeugt, dass sie es immer noch genau so gemacht hätten, selbst wenn wir nicht den ganzen Wahnsinn und die sozialen Medien gehabt hätten und auch wenn wir nicht den Fehler mit dem Muttertagsfoto gehabt hätten", schilderte er bei "BBC's Sunday With Laura Kuenssberg".

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Getty Images Camilla Parker Bowles und Herzogin Kate im November 2011

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr vermutet, dass Camilla mit Kate so eng im Kontakt steht? Nein, ich dachte, sie hält sich eher im Hintergrund. Ja, und ich finde es klasse! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de