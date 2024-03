Krebs schweißt Prinzessin Kate und König Charles zusammen

Prinzessin Kate (42) und König Charles III. (75) machen gleichzeitig eine schwere Zeit durch. Während der Monarch bereits Anfang Februar bekannt gab, dass er an Krebs erkrankt ist, schockte seine Schwiegertochter vor wenigen Tagen mit einer ähnlichen Diagnose. Trotz der Schicksalsschläge sind die beiden noch mehr zusammengerückt. "Als sie zusammen im Krankenhaus waren, sind sie oft den Korridor entlang gelaufen, um Zeit zusammen zu verbringen. Er hat sie die ganze Zeit über ermutigt und unterstützt", verrät nun ein Insider gegenüber der britischen The Times und fügt hinzu: "Der König hatte schon immer eine enge, herzliche und einzigartige Beziehung zu der Prinzessin. Und sie schätzt und respektiert ihn und sein Amt sehr."

Schon Anfang des Jahres waren sich die 42-Jährige und der König eine große Stütze. Während Kate eine geplante OP am Bauch hatte, unterzog sich das britische Oberhaupt einer Operation an der Prostata. Wie The Sun damals berichtete, erholte sich das Duo in einer Londoner Privatklinik nahe der Harley Street. In diesem Krankenhaus genießen Patienten Vorteile wie einen eigenen Concierge-Service und einen Küchenchef. Die Zimmer seien außerdem mit hochmodernen Krankenbetten, einem Fernseher und einem eigenen Bad ausgestattet.

Während Kate vom König viel Rückhalt bekommt, ist auch ihr Gatte Prinz William immer an ihrer Seite. Mit kleineren Unterbrechungen in ihrer früheren Datingphase sind die beiden jetzt schon über 20 Jahre ein Herz und eine Seele. Neben der Hochzeit im Jahr 2011 folgten kurz darauf auch schon die Kinder George (10), Charlotte (8) und Louis (5). Für die junge Familie ist gerade diese Zeit sehr kräftezehrend. Umso mehr kann sich Kate aber auf ihren Ehemann verlassen, wie sie in dem Instagram-Video verrät: "William an meiner Seite zu haben, ist eine große Quelle des Trostes und der Beruhigung."

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, Prinzessin Kate und Prinz William im März 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de