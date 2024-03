Nach Baby-News: Cameron Diaz und Benji Madden gehen aus!

Cameron Diaz (51) und Benji Madden (45) sind erst vor Kurzem zum zweiten Mal Eltern geworden. Doch die beiden wollten dem stressigen Alltag mit zwei Sprösslingen offenbar einmal entkommen. Das Ehepaar genoss einen Date-Abend, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Am Freitag wurden sie zusammen auf der Party von Rob Lowe (60) zu seinem 60. Geburtstag gesichtet. Neben Stars wie Robert Downey Jr. (58) oder auch Ellen DeGeneres (66) stießen sie auf das Geburtstagskind an und genossen so einen kinderfreien Abend. Beide wählten für die Feier einen eher dunklen, entspannten Look – Cameron trug einen langen Mantel und Jeans, ihr Gatte wählte hingegen eine coole Lederjacke und eine graue Hose.

Am Freitag hatten die beiden überraschende Neuigkeiten für ihre Fans. Auf Instagram verkündeten die Schauspielerin und der Good-Charlotte-Gitarrist die Geburt ihres zweiten Kindes. "Wir sind gesegnet und freuen uns, die Geburt unseres Sohnes Cardinal Madden bekannt zu geben", schwärmten sie in ihrem Statement. Allerdings gab es auch einen kleinen Dämpfer für ihre Unterstützer – denn sie werden ihren Sohn nicht zeigen. Genauso wie bei ihrer Tochter Raddix wollen sie seine Privatsphäre schützen.

2019 wurden Cameron und Benji zum allerersten Mal Eltern. Damals begrüßten sie ihre Tochter auf der Welt. Über ihre Familie spricht der Hollywoodstar so gut wie nie. Im vergangenen Oktober machte sie in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" diesbezüglich allerdings eine Ausnahme und verriet: "Er [Benji] singt ihr [Raddix] etwas vor und sie kennt den Text. Das ist das Süßeste überhaupt." Über ihren Sohn verriet die 51-Jährige bereits etwas nach seiner Geburt: "Er ist wirklich süß."

MEGA Cameron Diaz und ihr Mann Benji Madden im Juli 2022

Getty Images Cameron Diaz in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" 2014

