Brad Pitt ist "begeistert": Tochter Shiloh zieht bei ihm ein

Das Vater-Tochter-Duo ist wieder vereint! Seitdem Angelina Jolie (48) und ihr jahrelanger Ehemann Brad Pitt (60) 2016 ihre Trennung bekanntgaben, liefern sich die beiden Schauspieler einen großen Sorgerechtsstreit um ihre sechs gemeinsamen Kinder. Im Zuge des anhaltenden Dramas sollen sich die Kids von ihrem Papa distanzieren. Nur Töchterchen Shiloh (17) scheint mitten im Rosenkrieg ihrer Eltern zu dem Schauspieler zu halten: Laut In Touch Weekly ist der Promispross kürzlich in Brads Villa in Los Feliz eingezogen. "Shiloh ist nicht unglücklich bei Angelina, aber sie wird bald 18 und möchte etwas verändern. Außerdem verehrt sie Brad und war schon immer Papas kleines Mädchen", erklärt die Quelle. Außerdem verrät diese, dass der 60-Jährige selbst "begeistert war, als Shiloh ihm die Neuigkeiten erzählte".

Schon im August 2022 hatte ein Insider gegenüber Life & Style verraten, dass Shiloh zeitweilig bei ihrem berühmten Papa wohnt – und dass sie das auch beibehalten wolle. "Sie findet die manipulative Sorgerechtsstreit-Taktik ihrer Mutter ermüdend. [...] Shiloh will ein Leben frei von Drama, was Brad ihr bieten kann. Sie wird Angelina immer noch sehen, aber die Zeit auf die Wochenenden beschränken", erklärte die Quelle gegenüber dem Medium.

Dass ihre Tochter nun endgültig zu ihrem Papa gezogen ist, soll Angelina alles andere als begeistern, wie der Informant ebenfalls gegenüber In Touch Weekly betont. "Angelina war nicht glücklich, aber sie weiß, dass Shiloh jetzt eine Frau ist und ihre eigenen Entscheidungen treffen kann", so der Informant. Dabei ist die "Maleficent"-Darstellerin nicht allzu weit von ihrer Tochter entfernt: Angelina und Brad sollen trotz der anhaltenden Streitigkeiten nah beieinander wollen, sodass sich die Geschwister jederzeit besuchen können.

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt bei der Premieren-Gala von "By the Sea"

Elisabetta Villa/Getty Images for Marvel Angelina Jolie und ihre Tochter Shiloh Jolie-Pitt

