Trotz No-Match: "First Dates Hotel"-Singles daten sich doch!

Bei den beiden hat es erst später gefunkt! Im First Dates Hotel lädt Gastgeber Roland Trettl (52) jedes Jahr einige Singles ein, um sich bei einem Blind Date kennenzulernen. Der Ableger von First Dates - Ein Tisch für Zwei findet in einem Hotel auf Mallorca statt. Dort hatten in der ersten Folge Vincenzo und Virginia ihr erstes Date. Und tatsächlich klappt es zwischen ihnen auf Umwegen!

Beim ersten Dinner fanden der 34-Jährige und die Teamleiterin sich sympathisch – für ein zweites Date hat es aber nicht ausgereicht. "Für mich haben ein paar Sachen nicht so gepasst, dass ich es mir in Richtung Beziehung vorstellen könnte", erklärte Virginia, woraufhin Vincenzo zustimmte. Stattdessen machte der Hannoveraner der Hotel-Bewohnerin Janine schöne Augen. Roland schenkte den beiden ein außerplanmäßiges Date – dass die Influencerin sich gerne freizügig im Netz zeigt, durchkreuzte jedoch die Pläne.

Umso überraschender, dass Vincenzo und Virginia am Ende dann doch noch mal zueinandergefunden haben! Im Abspann der Datingshow plaudern die beiden aus, dass sie sich doch weiter treffen. "Ich hatte noch mal mit Vincenzo geschrieben und irgendwie war es dann doch datingmäßig und es hat ein bisschen gefunkt. Seitdem daten wir uns!", erklärt die Helmstedterin strahlend. "So ist die Liebe", schließt Vincenzo ab.

Roland Trettl vorm First Dates Hotel

Janine, "First Dates Hotel"-Kandidatin

Vincenzo und Virginia bei "First Dates Hotel"

