Gavin Rossdale spricht offen über Beziehung zu Ex-Frau Gwen

Nach 13 Ehejahren und drei gemeinsamen Kindern ließen sich Gavin Rossdale (58) und Gwen Stefani (54) 2015 scheiden. Bis heute scheinen die beide Ex-Eheleute kein gutes Verhältnis zueinander zu pflegen, wie der Musiker jetzt in dem Podcast "Amy and T.J." andeutet. "Manchmal wünschte ich, dass... Wenn man die Kinder sieht, ist da manchmal ein Verlust. Es wäre schön, wenn die Person, die sie mit mir gezeugt hat, mehr mit mir verbunden wäre. Ich fühle mich schlecht für meine Kinder", gesteht Gavin. Er empfindet bis heute in Bezug auf seine Scheidung "Scham" und Traurigkeit.

Gavin ist selbst ein Scheidungskind: Seine Eltern Barbara und Douglas haben jeweils dreimal geheiratet. "Es war kein Spaß für mich, aus einem zerrütteten Elternhaus zu kommen", erklärt er außerdem in dem Gespräch mit den Hosts Amy Robach (51) und T. J. Holmes. Er selbst hätte "nie gedacht", dass er sich jemals scheiden lassen würde, denn aufgrund seiner eigenen Erfahrungen wisse er, dass ein Ehe-Aus "für Kinder ziemlich lähmend sein kann". Zudem gibt Gavin zu: "Man will seine Kinder einfach nicht im Stich lassen."

Obwohl ihre Scheidung fast zehn Jahre her ist, scheinen Gwen und Gavin bis heute kaum Kontakt zueinander haben – außer, es geht um ihre drei gemeinsamen Söhne. "Sie führen seit einiger Zeit getrennte Leben und kommen nicht gut miteinander klar", verriet bereits ein Insider gegenüber Hollywood Life. Dennoch stellt Gavin in der Podcast-Folge klar: "Ich würde nie etwas zu viel Negatives über ihre Mutter oder so etwas sagen wollen. Das ist nicht richtig. Also tue ich es einfach nicht."

Instagram / gavinrossdale Gavin Rossdale mit seinen Kindern Apollo, Daisy, Zuma und Kingston

Getty Images Gwen Stefani und Gavin Rossdale, Oktober 2014

