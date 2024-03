Nach seinem Tod: So emotional ist die Doku über Derek Draper

Im Januar starb Derek Draper (56) an den Langzeitfolgen des Coronavirus. Bei seinem Kampf gegen die Krankheit ließ sich der Ehemann von Kate Garraway (56) von Kameras begleiten. Der Teaser zu der Dokumentarserie "Kate Garraway: Derek's Story" verspricht einen emotionalen Einblick hinter die Kulissen. "Mein Name ist Derek Draper. Ich möchte, dass sie meine Geschichte hören", äußert er sich sichtlich geschwächt. Seine Ehefrau sitzt bei ihm am Bett und fragt nachdenklich: "Du hast geschrieben 'Covid hat alles verändert'. Meinst du das für dich?" Derek antwortet darauf schlicht mit einem "Ja". Der Teaser endet mit einer schicksalsschweren Frage von Kate: "Wo wird diese Geschichte enden?"

Wie schwer es für Kate ist, die Aufnahmen nach Dereks Tod zu sehen, wurde bei ihrem Auftritt in der TV-Show "Good Morning Britain" klar. "Man möchte am liebsten auf den Bildschirm springen und ihn umarmen", gesteht die 56-Jährige und fügt hinzu: "Man kann gar nicht glauben, dass er nicht bei uns ist, um seine Geschichte zu sehen." Die Moderatorin hofft, dass die Geschichte ihres Mannes anderen Mut macht: "Hoffentlich ist sie für andere, die dasselbe durchmachen, nützlich. Das ist mein Traum und mein Wunsch."

Anfang Februar wurde Derek beigesetzt. Wie BBC berichtete, fand der Trauergottesdienst in einer Kirche in Primrose Hill, in London, statt. Neben seiner Familie erwiesen ihm auch einige Prominente die letzte Ehre: Unter anderem schlossen sich Elton John (77) und sein Mann David Furnish (61) sowie der Premierminister Tony Blair dem Trauerzug an.

Getty Images Kate Garraway, Moderatorin

Getty Images Kate Garraway auf der Beerdigung ihres verstorbenen Mannes Derek Draper, Februar 2024

