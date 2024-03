Ryan Gosling arbeitet schon mit Stuntdoubles seit er 18 ist!

Ryan Gosling (43) war am Mittwochabend bei einer Sondervorführung auf dem Filmfestival South by Southwest seines neuen Films "The Fall Guy" dabei. Der Film basiert auf einer Fernsehserie aus den 1980ern über Stuntkünstler. Nach der Vorführung blickte er auf die Zusammenarbeit mit seinen Stuntdoubles zurück. "Ich habe mein Leben lang mit Stuntmen zusammengearbeitet", erzählte Ryan. Mit gerade mal 18 Jahren spielte er die Hauptrolle in der Kinder-Action-Serie "Der junge Hercules" und arbeitete zum ersten Mal mit einem jungen Double zusammen. 26 Jahre später verkörpert der Hollywoodstar in "The Fall Guy" einen Stuntman namens Colt Seavers. "Es ist mir eine Ehre gewesen, ein Teil von ihnen zu sein. Ich habe seit dem Beginn meiner Karriere von ihrer Arbeit und ihrer Hilfe profitiert", erklärte der Filmstar und fügte hinzu, wie wichtig es sei zu zeigen, dass ihrem Job eine Schlüsselrolle in Filmen zukomme.

Durch die Action-Komödie wurde ihm wohl klar, dass Stuntleute bis heute für ihre Arbeit zu wenig Wertschätzung erhalten. "Da ist eine bestimmte Dynamik, wenn sie an ein Set kommen, all diese coolen Sachen machen, ihr Leben riskieren und wieder leise verschwinden, während wir so tun, als ob sie nie da gewesen wären", erklärte der Barbie-Darsteller. Deshalb nutzte Ryan die Gelegenheit, um seinem Stuntman Logan Holladay ein besonderes Lob auszusprechen. Laut People stellte der Stuntkünstler während des Drehs einen neuen Guinness-Weltrekord auf, indem er es schaffte, sich mit einem Auto achteinhalbmal zu überschlagen.

Auch seine “Barbenheimer”-Rivalin Emily Blunt (41) spielt eine Rolle in dem Film. Sie verkörpert eine Produzentin namens Jody Moreno, die mit dem Stuntman Colt Seavers zusammenarbeitet. In dem Film haben die beiden zunächst eine freundschaftliche Beziehung zueinander, die sich später sogar zu einer Liebesgeschichte entwickelt. Im echten Leben hatten sich die beiden Schauspieler erst kürzlich auf der Bühne der Oscar-Verleihung noch gegenseitig geärgert, doch nun schwärmte Emily sogar von Ryan.

Getty Images Emily Blunt und Ryan Gosling bei der Premiere von "The Fall Guy"

Getty Images Emily Blunt und Ryan Gosling bei der Oscarverleihung 2024

