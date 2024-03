Babyglück: Robert Pattinson und Suki sind Eltern geworden!

Auf einem gemeinsamen Spaziergang bestätigen Robert Pattinson (37) und Suki Waterhouse (32) was schon von vielen vermutet wurde: Ihr erstes gemeinsames Kind ist auf der Welt! Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Twilight-Schauspieler und die Sängerin, wie sie mit einem Kinderwagen durch einen Park laufen. Der stolze Papa schiebt seinen Nachwuchs in einem pinken Buggy durch die Gegend, während Suki neben ihm herläuft. Beide scheinen bei ihrer Kleidung momentan eher auf Gemütlichkeit zu setzen: Robert trägt eine Sporthose, einen Hoodie und eine Jacke. Suki zeigt sich in einem langen schwarzen Mantel, der fast ihren gesamten Körper verdeckt.

Auch mit dabei ist Sukis Mutter Elizabeth. Die Oma des Neugeborenen begleitet das Elternpaar auf seinem Spaziergang. Hoffentlich kann sie den beiden etwas aushelfen. Schon vor der Geburt waren die Stars im Babystress: "Sie haben angefangen, sich um das Kinderzimmer, das Kinderbett, tonnenweise Kleidung, Fläschchen und einen Haufen anderer Babyartikel zu kümmern", verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly. Sie beteuerte außerdem, dass dem Model seine Familie total wichtig sei. "Suki steht ihren Geschwistern sehr nahe. Sie freuen sich total für sie und Rob und helfen gern", schwärmte der Insider.

Ein anderes Thema, das in Bezug auf Rob und Suki heiß diskutiert wird, ist eine potenzielle Verlobung der Turteltauben. Schon Ende letzten Jahres war die "Melrose Meltdown"-Interpretin mit einem goldenen Ring mit einem großen rechteckigen Diamanten und mehreren kleinen Brillanten gesehen worden. Wenige Tage später wurde die Verlobung von einem Insider bestätigt. "Sie sind verlobt. Sie wollen beide heiraten. Es ist wichtig für sie", behauptete er laut People.

Anzeige Anzeige

MEGA Suki Waterhouse, Model und Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Suki Waterhouse und Robert Pattinson in New York, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Robert und Sukis Baby ist ein Mädchen oder ein Junge? Ein Mädchen. Der pinke Kinderwagen verrät es... Ich glaube, es ist ein Junge. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de