Vor Geburt: Suki Waterhouse und Robert sind im Babystress!

Bald ist es so weit. Suki Waterhouse (32) und Robert Pattinson (37) werden zum ersten Mal Eltern. Lange müssen die Schauspieler nicht mehr warten, bis sie ihren kleinen Sprössling endlich kennenlernen dürfen – laut BFF Camila Morrone (26) befindet sich die "Daisy Jones & The Six"-Darstellerin bereits im dritten Trimester. Mit den letzten Vorbereitungen haben Suki und Robert aktuell alle Hände voll zu tun!

Das Paar ist mitten im Vorbereitungsstress. "Sie haben angefangen, sich um das Kinderzimmer, das Kinderbett, tonnenweise Kleidung, Flaschen und einen Haufen anderer Babyartikel zu kümmern", berichtet ein Insider laut Us Weekly. Unterstützung sollen die aufgeregten werdenden Eltern von Sukis Schwestern erhalten. "Suki steht ihren Geschwistern sehr nahe. Sie freuen sich total für sie und Rob und helfen gern", erzählt der Insider.

Bei einer Sache sind Suki und Robert sich jedoch noch nicht einig geworden: "Sie haben zwar begonnen, eine Liste mit Namen zu erstellen, haben sich aber noch nicht festgelegt." Name hin oder her – berühmte Anwärter für die Patenschaft hat der kleine Hollywood-Spross jetzt schon. Camila, die Ex von Leonardo DiCaprio (49), würde diesen Job nur zu gerne übernehmen.

Backgrid / ActionPress Suki Waterhouse und Robert Pattinson in New York, 2023

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, Dezember 2022

Getty Images Camila Morrone und Suki Waterhouse in New York

