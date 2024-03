Ben Blümel fühlt sich für seine "Die Passion"-Rolle zu dick

Ben Blümel übernimmt die Rolle von Jesus Christus in der RTL-Show Die Passion, die den Zuschauern kurz vor Ostern die biblische Passionsgeschichte näherbringt. Der 42-jährige Schauspieler und Sänger empfindet allerdings Bedenken bezüglich seines Gewichts für die Darstellung. Mit einem Augenzwinkern meint er gegenüber Bild: "Im Vergleich zu mir war Jesus ein Model." Ben, der 1,81 Meter groß ist und 92 Kilo wiegt, sorgt sich, ob seine körperliche Erscheinung der Rolle gerecht werden kann oder ob sie womöglich humorvolle Züge annimmt. "Ich habe eine kleine Plauze und bin ein wenig dick. Ich frage mich auch, wie ich in diese Rolle schlüpfe, bringe ich das oder wirk es funny?", fragt er sich.

Seine Beziehung zum Christentum ist für Ben tief verwurzelt. Aufgewachsen in einem katholischen Elternhaus, erinnert er sich an regelmäßige Kirchenbesuche und eine innige familiäre Bindung zur Religion. Auch wenn er mittlerweile aus der Kirche ausgetreten ist, betont Ben, dass sein Glaube an Gott ungebrochen ist. "Jesus ist Vorbild. Er hat mich gelehrt, Nächstenliebe zu geben. Bisschen weniger Egoismus in der Gesellschaft schadet nie", betont der Sänger.

Neben Ben dürfen sich die Zuschauer auch auf viele weitere Prominente freuen, die für "Die Passion" in die biblischen Charaktere schlüpfen werden. Der GZSZ-Star Timur Ülker (34) verkörpert den Jünger Petrus. Jimi Blue Ochsenknecht (32) ist als Judas mit von der Partie. Außerdem verwandelt sich die No Angels-Sängerin Nadja Benaissa (41) für das Event in Maria. Als Jünger sind zudem unter anderem dabei: Stefanie Hertel (44), Mola Adebisi (51), Joey Heindle (30), Larissa Marolt (31) und Linda Teodosiu (32).

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Blümel im Oktober 2008 in Berlin

Anzeige Anzeige

Timm, Michael Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Werdet ihr euch "Die Passion" anschauen? Ja, ich bin schon ganz gespannt, wie die Promis die Geschichte umsetzen werden. Nee, ich schaue lieber etwas anderes... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de