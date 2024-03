Cameron Diaz und Benji genießen Leben als zweifache Eltern

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Cameron Diaz (51) und ihr Partner Benji Madden (45) nach Töchterchen Raddix Sohnemann Cardinal auf der Welt begrüßen durften – und das Ehepaar scheint sein Glück in vollen Zügen zu genießen! "Cameron und Benji lieben es, Eltern zu sein und sind überglücklich über den Zuwachs in ihrer Familie", verrät nun eine Quelle gegenüber People und fügt dem hinzu: "Sie haben sich schon immer mehr Kinder gewünscht. Sie mögen alles daran, Mutter und Vater zu sein. Es ist die reine Freude für sie."

"Auch wenn sie sich schon lange Kinder gewünscht haben, glaube ich nicht, dass sie darauf vorbereitet waren, wie glücklich sie sein könnten oder wie sehr diese Kinder ihre Leben bereichern würden", betont zudem eine weitere Quelle gegenüber dem Medium. Doch vor allem Benji scheint in seiner neuen Rolle als zweifacher Familienvater aufzugehen: "Benji liebt Kinder. Er hat sie sich immer gewünscht und die Dinge laufen so gut zwischen ihm und Cameron, dass sie schon seit einiger Zeit über ein weiteres Kind nachgedacht haben." Dennoch achtet das Ehepaar darauf, dass Camerons Karriere nicht zu kurz kommt, wie der Insider ergänzt: "Sie hat in Benji die ultimative Unterstützung, die es ihr ermöglicht, Dinge zu tun, wenn ihr danach ist."

2015 hatten sich die Schauspielerin und der Musiker das Jawort gegeben. Fünf Jahre später durften Cameron und Benji ihr Töchterchen Raddix auf der Welt begrüßen, die mithilfe einer Leihmutter das Licht der erblickt hatte. Die Geburt ihres Sohnes Cardinal gaben die beiden dann vor wenigen Tagen überraschend auf Instagram bekannt: "Wir sind gesegnet und freuen uns, die Geburt unseres Sohnes Cardinal Madden bekannt zu geben. [...] Für die Sicherheit und die Privatsphäre der Kinder werden wir keine Bilder posten. Aber er ist wirklich süß." Ob der Kleine ebenfalls per Leihmutter zur Welt kam, ist bislang noch nicht bekannt.

Getty Images Cameron Diaz in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" 2014

MEGA Cameron Diaz und ihr Mann Benji Madden im Juli 2022

