Nach jahrelanger Pause: Cameron Diaz hat eine neue Filmrolle

Sie ist wieder zurück! Vor zehn Jahren war Cameron Diaz (51) das letzte Mal auf der großen Leinwand zu sehen. Seitdem gönnte sich die Schauspielerin eine Auszeit vom Showgeschäft. Die "Liebe braucht keine Ferien"-Darstellerin wollte sich vor allem mehr Zeit für ihren Ehemann Benji Madden (44) und ihre Tochter Raddix nehmen. Nun scheint sie genug von ihrer Pause zu haben. Cameron wird schon bald in einem neuen Film zu sehen sein!

Wie Deadline berichtet, wird die 51-Jährige an der Seite von Keanu Reeves (59) und Jonah Hill (40) in der düsteren Komödie "Outcome" mitspielen. Der Film handelt von einem geschädigten Hollywood-Star, der mit einem mysteriösen Videoclip erpresst wird und nun in die dunklen Tiefen seiner Vergangenheit eintauchen muss, um Wiedergutmachung zu leisten. Der Streifen wird über den Streaming-Dienst von Apple zu sehen sein. Ein genaues Startdatum ist bisher noch nicht bekannt.

Es ist nicht das einzige Filmprojekt, an dem Cameron mitwirken wird. Wie bereits seit einiger Zeit bekannt ist, spielt die "Bad Teacher"-Darstellerin in dem kommenden Netflix-Film "Back in Action" mit. Neben ihr wird auch der Filmstar Jamie Foxx (56) zu sehen sein.

Keanu Reeves, Schauspieler

Cameron Diaz, 2014

Cameron Diaz, Schauspielerin

