Die TikTokerin Anaïs Robin stirbt mit 21 bei Verkehrsunfall

Traurige Nachrichten aus Frankreich: Die französische Sängerin und TikTok-Bekanntheit Anaïs Robin ist im Alter von 21 Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ihr Plattenlabel Gabs und Jo gibt die erschütternden News auf Instagram bekannt: "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unserer Künstlerin Anaïs Robin bekannt, der sich am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Nordfrankreich ereignet hat." Wie Ok! außerdem berichtet, war der Social-Media-Star am vergangenen Wochenende mit dem Auto unterwegs, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Polizei ermittelt nun die genaue Ursache des Unfalls.

Anaïs' Angehörige widmen ihr rührende Worte im Netz. "Anaïs wurde von allen, die das Privileg hatten, sie zu kennen, sehr geliebt und geschätzt. Ruhe in Frieden, Anaïs. Du wirst für immer in unseren Herzen bleiben", heißt es in dem Verkündungspost im Netz. Ihr stets strahlendes Lächeln, ihre Freundlichkeit und ihre Stimme werden "für immer in unseren Herzen" bleiben und niemals in Vergessenheit geraten. Die Fans der verstorbenen 21-Jährigen drücken ihre Trauer in unzähligen Kommentaren aus. "Mein tiefstes Beileid. Möge sie in Frieden ruhen. Ich werde deine Lebensfreude nicht vergessen, meine Hübsche", schreibt ein Bewunderer.

In den sozialen Medien wurde die Französin für ihr unglaubliches Gesangstalent gefeiert. Allein auf TikTok hat Anaïs eine Community von mehr als 500.000 Followern. Ihre Videos und Aufnahmen wurden teilweise von über drei Millionen Zuschauern gesehen. Auf YouTube veröffentlichte sie im vergangenen Jahr sogar ihren ersten eigenen Song "Un Autre". In dem Musikvideo tanzt die Musikerin glücklich am Meer entlang.

Instagram / anaisrobinoff Anaïs Robin, französische Influencerin

