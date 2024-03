Dua Lipa und Callum Turner turteln durch die Stadt der Liebe

Dua Lipa (28) und Callum Turner (34) genießen ihren Lunch an der Seine. Seit mehreren Monaten spekulieren die Fans über eine Romanze zwischen der "One Kiss"-Interpretin und dem Schauspieler. Immer wieder sieht man die beiden bei gemeinsamen Ausflügen – doch offiziell als Paar geoutet haben sie sich bisher nicht. Auf Bildern, die Just Jared vorliegen, sieht man die Turteltauben nun beim Verlassen eines Cafés in Paris. Beide kleiden sich in stylishen Lederjacken. Die Beauty kombiniert ein knallrotes Paar spitzer Lackpumps dazu – passend zu ihrem burgunderfarbenen Haar.

Erst vor rund einer Woche sah man den "Eine Handvoll Worte"-Darsteller und die Musikerin nach einem gemeinsamen Date durch die Straße von Los Angeles schlendern. Auf Paparazzibildern, die Daily Mail veröffentlicht hat, sieht man sie Arm in Arm spazieren, während sie sich ganz verliebt anschmachten. So superhappy wie bei diesem gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit bekommen die Fans sie meistens zu sehen. Des öfteren halten sie sogar Händchen, wenn sie zusammen durch die Gegend ziehen. So auch zum Beispiel nach einem Abend im Londoner Theater im Februar.

Freudige Bewunderer der Sängerin und des Schauspielers hofften, dass sie sich bei den diesjährigen Brit Awards ganz offiziell als Paar outen – vergeblich. Die gebürtige Britin erschien ohne ihren mutmaßlichen treuen Begleiter bei der Preisverleihung in der O2 Arena in London – sie posierte allein auf dem roten Teppich. Auch die BAFTA Awards wenige Wochen später besuchte Dua ohne Callum an ihrer Seite. Bei der After-Show-Party wurde sie dann aber doch wieder gemeinsamen mit dem Phantastische Tierwesen-Star gesichtet und abgelichtet – Händchen haltend!

Anzeige Anzeige

ActionPress / Tiziano Da Silva / Bestimage Dua Lipa und Callum Turner bei der BAFTA-Afterparty

Anzeige Anzeige

Getty Images Dua Lipa bei den Brit Awards 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Dua Lipas Look für die Pariser Innenstadt? Sie sieht super aus. Die Schuhe passen perfekt zu ihrem Haar. Diese Schuhe auf dem Pariser Straßenpflaster? Ganz schön gewagt! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de