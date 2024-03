Nach Knutscherei: Wie geht es "Make Love, Fake Love"-Lisa?

Zwischen Xander und Antonia Hemmer (23) scheint es bei Make Love, Fake Love ordentlich zu knistern. In der vergangenen Folge verbrachten die beiden sogar eine Nacht zusammen – währenddessen kamen sie sich ziemlich nahe. Xanders Freundin Lisa bekam die Knutschaufnahmen im Anschluss in der Villa der Vergebenen zu sehen. Die Bilder gehen nicht spurlos an ihr vorbei. In der aktuellen Folge spricht sie mit den anderen Vergebenen über ihre Gefühlslage. "Ich habe heute Nacht wieder nicht geschlafen, ich bin zweimal wach gelegen", zeigt sich die junge Mutter mitgenommen. "Es ist jetzt gar nicht meine Angst, dass Xander noch einen Schritt weitergeht. Aber alleine diese Situation wieder und wieder zu sehen, das habe ich mir echt einfacher vorgestellt", gesteht sie. "Ich will meinen Freund einfach nicht mit einer anderen Frau so sehen", macht Lisa deutlich.

Auch gegenüber Promiflash spricht Lisa ehrlich über die schwierige Zeit in der Villa der Vergebenen. Im Interview gesteht sie, dass sie sogar überlegt hat, das Handtuch zu werfen. "Man überlegt natürlich sehr viel und zweifelt daran, ob man das dem Partner danach verzeihen kann", erklärt die Münchnerin. "Ich habe daran gezweifelt, ob ich die Szenen, in denen er eine andere küsst, vergessen kann", erzählt sie offen und resümiert: "Deshalb habe ich in dem Moment auch kurz überlegt, das Ganze abzubrechen."

Für Lisas schwierige Situation als Vergebene kann die "Make Love, Fake Love"-Lady Antonia kein Mitleid aufbringen. Auf Instagram zeigte sie sich vor wenigen Tagen knallhart. "Wenn man dazu bereit ist, seine Beziehung für ein paar Kröten zu verkaufen und damit kein Problem hat, dass der Partner einen vor ganz Deutschland betrügt, dann habe ich kein Mitleid", machte die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin deutlich. "Wenn du bewusst mit deinem Freund an so einer Show teilnimmst, dann musst du auch damit leben", betonte sie.

RTL/ privat Lisa und Xander von "Make Love, Fake Love"

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Realitystar

