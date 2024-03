Zu viel Druck? Detlef Soost kommen bei "Let's Dance" Tränen

Wird ihm alles zu viel? Detlef D! Soost (53) hat mit seiner Teilnahme bei Let's Dance die Gemüter ganz schön gespalten. Viele Fans empfinden seine Tanzerfahrung als unfair gegenüber den anderen Kandidaten. In der Kennenlernshow zeigte sich aber schnell, dass der Choreograf in Standardtänzen den anderen nicht unbedingt überlegen ist. Die Jury vergab für seine Leistung 16 von 30 Punkten – die dritthöchste Punktzahl des Abends. In seinem ersten richtigen Training mit Profi Ekaterina Leonova (36) hat Detlef nun mit Selbstzweifeln zu kämpfen.

"Alle denken, du kriegst das hin. Aber du selbst siehst: Du bist davon Welten entfernt", öffnet sich der Fitnesstrainer gegenüber RTL. Detlef habe sich ziemlich hilflos gefühlt. Im Training sei da auch die ein oder andere Träne vergossen worden. "Ich habe zum ersten Mal meinen Kleinen weinen gesehen", berichtet Tanzpartnerin Ekat. Dieser Anblick habe ihr das Herz zerrissen.

Bereits im Gespräch mit Promiflash noch vor der Kennenlernshow habe Detlef eingesehen, dass er "auf dem Weg zum Erfolg ein bisschen fest und verkrampft" sei. Dadurch sei der Spaß oft auf der Strecke geblieben. Bei "Let's Dance" soll das anders laufen. "Ich habe mir vorgenommen, [...] bei aller Leidenschaft, allem Ehrgeiz und bei aller Disziplin auch Spaß haben will", stellte er klar.

Getty Images Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Getty Images Detlef D! Soost, 2018

