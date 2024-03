Deshalb legen Prinz Harry und Meghan Image-Wechsel auf Eis!

Erst vor wenigen Tagen machte Prinzessin Kate (42) ihre Krebserkrankung öffentlich. Nicht nur unter den Royal-Fans sorgte die Verkündung für ordentlich Gesprächsstoff. Auch innerhalb der Familie soll sich seither so einiges geändert haben – vor allem in Übersee. Denn statt weiterhin daran zu arbeiten, sich in den USA mithilfe ihres Titels einen neuen Namen zu machen, sollen Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) ihre Pläne vorerst auf Eis gelegt haben. Gegenüber OK! Magazine erklärt der königliche Experte Richard Fitzwilliams: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sussexes in der Lage sein werden, ihre Verbindungen mit der königlichen Familie in Zukunft zu Geld zu machen."

Der Grund soll dabei laut des Experten ein ganz einfacher sein – denn in den vergangenen Wochen erreichte den entfremdeten Royal-Spross nicht nur eine, sondern gleich zwei unheilvolle Nachrichten aus seinem einstigen Zuhause. "Ich denke auch, dass Harry von der Nachricht, dass sein Vater an Krebs erkrankt ist und von dem, was mit Catherine passiert ist, ziemlich am Boden zerstört sein wird", meint die Quelle gegenüber des Magazins. Die Sussexes werden wohl vor allem auch wegen ihrer immer weiter schwindenden Beliebtheit in den USA und in Großbritannien von weiteren Promo- oder Rebranding-Aktionen absehen. Laut Richard könnte dies sonst als "geschmacklos" angesehen werden und zu ihrem "Absturz" führen.

Dass nicht nur König Charles (75), sondern auch die Prinzessin von Wales zuletzt mit einer Krebsdiagnose an die Öffentlichkeit gegangen waren, beeinflusst vor allem ein Mitglied der britischen Königsfamilie: Thronfolger Prinz William (41). "Die Monarchie hat einen noch nie dagewesenen Doppelschlag erlitten, und nun ruht alles auf den Schultern von Prinz William", erklärte Adelsexperte Christopher Andersen vor wenigen Tagen laut Fox News Digital. Dabei schien dem Autor besonders ein Punkt jede Menge Sorgen zu bereiten. "Ich weiß nicht, wie William es schaffen kann, seine Pflichten zu erfüllen und sich gleichzeitig um seine Familie zu kümmern", meinte er.

Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Prinzessin Kate, 2023

