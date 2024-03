Famegeil? Marcus Jordan schießt gegen seine Ex Larsa Pippen

Larsa Pippen (49) und Marcus Jordan (33) können nicht mit, aber auch nicht ohne einander. Die Real Housewives-Bekanntheit und der Basketballer hatten in den vergangenen Monaten eine On-off-Beziehung geführt. Vor wenigen Tagen verkündeten die einstigen Turteltauben schließlich ihre endgültige Trennung. Die soll laut des Sohnes von Michael Jordan (61) ganz anders abgelaufen sein, als Larsa behauptet hatte. Via Instagram schreibt er: "Die Geschichte umzuschreiben, um Einfluss zu bekommen, ist nicht nett. Lustig, wie Leute sich ändern, nur um Teil einer Unterhaltung zu sein, die irrelevant ist."

Zuvor hatte Larsa behauptet, schon längst mit ihrem Ex abgeschlossen zu haben und sich fortan nur auf sich konzentrieren zu wollen. "Ich glaube, wenn man allein ist, vermisst man die Person wirklich, oder man merkt, dass man vielleicht nicht mein Typ ist, und das hat mir klargemacht, dass ich nicht glaube, dass er mein Typ ist", plauderte sie im Podcast "Amy and T.J." aus. Sie habe festgestellt, dass Marcus einfach nicht der richtige Mann an ihrer Seite sei.

Stattdessen habe Larsa bereits konkrete Vorstellungen von ihrem Mister Right. "Larsa wünscht sich mehr von einem Partner, jemanden, der so motiviert ist wie sie", erklärte eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight. Der Insider hatte zudem behauptet, dass sich die Beauty eine Freundschaft mit ihrem Ex vorstellen könne, was nach den jüngsten Entwicklungen wahrscheinlich nicht so schnell passieren wird.

Larsa Pippen, TV-Star

Larsa Pippen

