Alles aus: Larsa Pippen und Marcus Jordan sind getrennt!

Die Liebe von Larsa Pippen (49) und Marcus Jordan (33) ist zerbrochen. Rund zwei Jahre trotzten die Reality-Bekanntheit und der Sohn von Basketballstar Michael Jordan (61) den immer wieder aufkeimenden Gerüchten um Trennungen und Familienstreitigkeiten. Doch nun ist wohl tatsächlich alles aus. "Larsa hat erkannt, dass diese Beziehung einfach nicht das Richtige für sie ist, nachdem sie einige Zeit getrennt war und eine neue Show gedreht hat", erklärt eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight. Sie wolle ab jetzt nach vorne schauen und sich darauf konzentrieren, "ihr Leben zu verbessern". "Sie wollen einfach unterschiedliche Dinge vom Leben", betont der Insider weiter.

Böses Blut soll es zwischen Larsa und Marcus nicht geben, die gemeinsame Zeit endete freundschaftlich. Dass sie nun eine Freundschaft weiterführen können, sei nicht ausgeschlossen. Allerdings habe die Real Housewives of Miami-Darstellerin wohl andere Vorstellungen von ihrem perfekten Partner: "Larsa wünscht sich mehr von einem Partner, jemanden, der so motiviert ist wie sie." Offiziell von den beiden bestätigt ist das Beziehungsaus noch nicht.

Einen könnte die Trennung aber durchaus freuen, denn bereits seit Monaten halten sich hartnäckig Gerüchte, Marcus' berühmter Vater sei so gar nicht mit Larsa einverstanden. Vor allem, nachdem der ehemalige NBA-Spieler einem Paparazzo mit einem deutlichen Nein bestätigt hatte, dass er die Beziehung seines Sprosses nicht gutheiße. In einer Folge "Real Housewives of Miami" meinte Marcus jedoch, die Medien hätten diese Reaktion falsch aufgefasst. "Wenn es wirklich Grund zu Sorge gebe, wüsste ich das längst, aber das tue ich nicht", betonte der 33-Jährige.

Getty Images Larsa Pippen auf einer Party, November 2019

Instagram / larsapippen Larsa Pippen mit ihrem Freund Marcus Jordan

