Hunter Brown gedenkt seines Bruders Garrison Brown (†25)

Vor wenigen Wochen wurde die traurige Nachricht von Robert Garrison Browns (25) Tod publik. Der Sohn von Janelle (54) und Kody Brown (55) wurde tot in seinem Haus in Arizona aufgefunden. Nun meldet sich sein Bruder Hunter zu Wort und richtet rührende Zeilen an Robert. "Ich habe keine Trauerrede oder eine lange Überschrift, die ihr lesen könnt. Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich Garrison liebe und er immer ein großer Teil meines Lebens war und sein wird. Ich werde für immer daran arbeiten, jeden Moment, ob groß oder klein, mit meinen Lieben zu genießen. Ich möchte euch ermutigen, das Gleiche zu tun", kommentiert der US-Amerikaner eine Fotostrecke, die er auf Instagram teilte. Einige der Schnappschüsse zeigen die beiden Brüder in ausgelassener Stimmung beim Herumalbern – das erste Foto scheint jedoch bei der Beerdigung von Robert aufgenommen worden zu sein und zeigt einen sichtlich mitgenommenen Hunter.

Der emotionale Post berührt die Fans sichtlich. "Was für ein schöner Tribut an Garrison. Ich sende euch und eurer Familie all meine Liebe!", lautet ein Kommentar. "Es tut mir wirklich, wirklich leid, Kumpel... Ich wünsche dir und deiner Familie Frieden", schreibt ein weiterer User. "Diese Fotos treiben mir Tränen in die Augen. Ich hoffe, dass Garrison immer wieder deine Liebe spürt", kommentiert eine andere Followerin den Beitrag.

Auch Roberts Schwester Savanah Brown äußerte sich via Instagram zu dem Verlust. "Vor zwei Wochen [...] nahm sich mein älterer Bruder Garrison das Leben. Es fällt mir schwer, das zu verstehen. Aber ich weiß jetzt mehr als alles andere, dass mein Bruder Garrison keine Schmerzen mehr hat", schrieb sie unter ein Foto, das die beiden Geschwister im Kindesalter zeigt. Savanah machte klar, wie schwer es für sie ist, den Verlust zu verarbeiten: "Jedes Mal, wenn ich auf der Straße ein Auto sehe, das aussieht wie seins, frage ich mich kurz, ob er auf dem Heimweg von der Arbeit ist, bevor ich daran erinnert werde, dass er nicht mehr da ist."

hunter_elias01 Hunter Brown und Robert Garrison Brown

Instagram / _savanahbrown_ Garrison und Savanah Brown als Kinder

