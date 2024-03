Rührend: Savanah Brown trauert um ihren Bruder Garrison (†)

Savanah Brown ist in tiefer Trauer um ihren Bruder Robert Garrison Brown (25). Der Sohn der Alle meine Frauen-Stars Janelle Brown (54) und Kody Brown (55) wurde vor wenigen Wochen tot in seinem Haus in Arizona gefunden. Für seine Schwester Savanah ist dieser Verlust nur schwer zu verkraften. "Vor zwei Wochen [...] nahm sich mein älterer Bruder Garrison das Leben. Es fällt mir schwer, das zu verstehen. Aber ich weiß jetzt mehr als alles andere, dass mein Bruder Garrison keine Schmerzen mehr hat", schreibt sie auf Instagram. Darunter postet die 19-Jährige ein Foto von sich und ihrem geliebten Bruder im Kindesalter. Der Tod ihres Bruders hat bei der Blondine eine große Lücke hinterlassen: "Jedes Mal, wenn ich auf der Straße ein Auto sehe, das aussieht wie seins, frage ich mich kurz, ob er auf dem Heimweg von der Arbeit ist, bevor ich daran erinnert werde, dass er nicht mehr da ist."

Neben den emotionalen Worten an ihren Bruder nutzt Savanah ihren Beitrag für einen wichtigen Appell: "Ich hoffe sehr, dass jeder, der dies liest, niemals unterschätzt, wie groß die Lücke ist, die sein Verlust hinterlassen würde. Haltet durch [...], um derer willen, die euch lieben." In der Kommentarspalte zeigen die Follower der 19-Jährigen ihre Anteilnahme und trauern mit ihr: "So schön gesagt, Savanah. Dein Bruder wird immer bei dir sein. Dein Verlust tut mir so leid." Ein anderer User schreibt einfühlsam: "Es tut mir so leid, Savanah. Garrison hat dich so sehr geliebt. Er war krank und hat nicht verstanden, dass er dich mit einem gebrochenen Herzen zurücklassen würde."

Kurz nach Garrisons Tod meldeten sich auch seine Eltern mit einem emotionalen Statement im Netz zu Wort: "Kody und ich sind zutiefst betrübt, den Verlust unseres wunderbaren Jungen Robert Garrison Brown bekannt zu geben. Er war ein Lichtblick im Leben von allen, die ihn kannten." Zudem bat die Familie um die Wahrung ihrer Privatsphäre, um den schrecklichen Verlust zu verkraften und in Ruhe trauern zu können.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / _savanahbrown_ Garrison und Savanah Brown als Kinder

Instagram / robertthebrown Robert Garrison Brown, Sohn von Janelle Brown



