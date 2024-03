"Make Love, Fake Love"-Xander hat ein schlechtes Gewissen!

In der sechsten Folge von Make Love, Fake Love ging es heiß her! Antonia Hemmer (23) und Xander begaben sich gemeinsam in die Dusche – dort kam es dann schnell zu intimen Zärtlichkeiten: Der Münchner streichelte und knetete die Brüste der ehemaligen Bauer sucht Frau-Kandidatin, während die beiden heiße Küsse austauschten. Doch der Hottie ist eigentlich vergeben – in der Villa der Vergebenen zeigte sich Xanders Freundin Lisa tief verletzt von den Kuscheleinheiten ihres Freundes und spielte sogar mit dem Gedanken, die Show abzubrechen! Doch bereut ihr Liebster seine Flirtoffensive mittlerweile? "Ich habe auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen gegenüber Lisa – so was hat sie nicht verdient!", räumt Xander im Promiflash-Interview ein. Die heftige Reaktion seiner Freundin hat er allerdings nicht kommen sehen: "Nein, mir war es nicht bewusst, dass es Lisa so mitnimmt!"

Lisa selbst erzählte des Öfteren, dass das Rumfummeln nicht abgesprochen gewesen sei. Xander betont im Gespräch mit Promiflash, dass ihm die Vereinbarung mit seiner Freundin nicht egal gewesen sei, aber erklärt: "Mir war bewusst, dass ich Antonia mehr überzeugen muss, weil ja die Hälfte aller Männer in der Villa vergeben waren und ich so mehr Vertrauen zu ihr aufbauen konnte." Die romantische Planscherei hatte der Fußballfan nichtsdestotrotz genossen: "Die Dusche war gut". Weiter wäre Xander allerdings nicht gegangen: "Das wäre für mich nicht infrage gekommen."

Antonia selbst scheint derweilen kein Mitgefühl für Lisa aufbringen zu können. "Wenn man dazu bereit ist, seine Beziehung für ein paar Kröten zu verkaufen und damit kein Problem hat, dass der Partner einen vor ganz Deutschland betrügt, dann habe ich kein Mitleid", verriet die Ex von Patrick Romer (28) in einer Instagram-Story.

RTL/ privat Lisa und Xander von "Make Love, Fake Love"

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

