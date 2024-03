Noch ein "Glee"-Baby: Lea Michele ist wieder schwanger!

Die Schauspielerin Lea Michele (37) wurde mit der Musicalserie Glee zum Star. Nachdem sie letztes Jahr ihren Job als Broadway-Performerin beendet hat, hat sie gerade wieder mehr Zeit für ihre kleine Familie. Die wird sie auch brauchen, denn nun verkündigt sie ihre zweite Schwangerschaft! Auf Instagram postet sie ein Foto von ihrem wachsenden Bauch. Die "Glee"-Darstellerin ist auf dem Bild in eine cremefarbene Decke gehüllt und trägt ansonsten nur einen Slip. Mit einem Lächeln blickt sie auf ihren Babybauch, der schon ziemlich rund ist. Dazu schreibt die Sängerin: "Mommy, Daddy und Ever sind überglücklich."

Mit ihrem Ehemann Zandy Reich ist Lea schon seit 2019 verheiratet. Ein Jahr später verkündeten die glücklichen Eltern die Geburt ihres Sohnes. Leider gab der kleine Ever Leo im vergangenen Jahr immer wieder Grund zur Sorge. Auf Instagram teilte die "Scream Queens"-Darstellerin mehrfach, dass ihr Sprössling ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. "Diese harten Zeiten zeigen einem, was wirklich zählt und wichtig ist im Leben und für wie viel wir dankbar sein können. Es war, gelinde gesagt, hart, aber unser Junge ist ein echter Champion und wird wieder gesund. Aber es tut trotzdem weh", berichtete sie ihren Followern.

Unter ihrem Post sammeln sich Glückwünsche für die werdende Mama. "Oh mein Gott, Baby Nummer zwei! Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist es Zeit für eine Mini-Rachel-Berry", schreibt ein Fan in Anlehnung an den "Glee"-Hauptcharakter, den Lea jahrelang verkörpert hatte. Auch ihre Freundin Ashley Tisdale (38) freut sich über die Baby-News. "Ich freue mich so für diese wunderschöne Familie", kommentiert sie Leas Post. Die "High School Musical"-Darstellerin hatte vor Kurzem ihre eigene Schwangerschaft verkündet.

Instagram / leamichele Zandy Reich, Ehemann von Lea Michele

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale ist zum zweiten Mal schwanger, März 2024

