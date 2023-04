Lea Micheles Sohn (2) erneut ins Krankenhaus eingeliefert

Lea Michele (36) ist wieder in großer Sorge. 2019 hatte die Schauspielerin ihrem Partner Zandy Reich in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Nur ein Jahr später wurden die beiden zum ersten Mal Eltern: Der kleine Ever Leo erblickte im August 2020 das Licht der Welt. Ende März wurde der Kleine allerdings ins Krankenhaus eingeliefert. Nun der erneute Schock: Ever ist wieder im Hospital.

In einer Instagram-Story schrieb sie zu einem Bild, das ihr Kleinkind zusammengerollt in einem Kinderbett unter einer blauen Decke zeigt: "Heute war ein harter Tag. Als Eltern müssen wir für unsere Kinder stark sein. Aber manchmal möchte man einfach nur zusammenbrechen und weinen (am besten versteckt im Badezimmer oder im Schrank. Heute habe ich das Krankenhausbad gewählt)".

Sie fuhr fort: "Diese harten Zeiten zeigen einem, was wirklich zählt und wichtig ist im Leben und für wie viel wir dankbar sein können. Es war, gelinde gesagt, hart, aber unser Junge ist ein echter Champion und wird wieder gesund werden. Aber es tut trotzdem weh." Auf ihrem Instagram-Feed teilte die Glee-Absolventin außerdem ein Foto, auf dem sie Ever an einem sonnigen Tag am Strand umarmt. "Mein Ein und Alles", betitelte sie den Beitrag neben einem weißen Herz-Emoji.

Instagram / leamichele Lea Michele und ihr Sohn Ever

Instagram / leamichele Lea Micheles Sohn Ever Leo

Instagram / leamichele Lea Michele mit ihrem Sohn

