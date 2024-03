Dinner-Date: Bandelt Shakira etwa mit Lucien Laviscount an?

Shakira (47) und Lucien Laviscount (31) befeuern die Gerüchteküche: TMZ liegen Bilder vor, die die Sängerin und den Emily in Paris-Star bei einem gemeinsamen Abendessen im New Yorker Promi-Hotspot Carbone zeigen. Nach dem Dinner steigen sie in den gleichen schwarzen Geländewagen – und wirken sehr vertraut miteinander. Doch daten sich die beiden oder handelt es sich um ein Essen unter Kollegen? Der Schauspieler ist momentan in dem Musikvideo zu Shakiras neuestem Song "Puntería" zu sehen. In diesem kreieren die beiden romantische Momente: Der Schauspieler flirtet mit der 47-Jährigen vor der Kamera und mimt den fiktiven Partner.

Auch auf Instagram bewirbt Shakira ihren neuen Song – und zwar mit Fotos, die sie eng umschlungen mit Lucien zeigen. Die Fans scheinen sich einig zu sein. "Ich weiß, dass es für das Musikvideo geschauspielert ist, aber ihr seht toll zusammen aus!", schreibt ein Fan. "Schönes Paar", kommentiert ein weiterer und ein anderer ergänzt: "Wow, die beiden sehen großartig aus. Sehr gute Wahl für den ersten Videoclip. Lucien sieht sehr gut aus!"

Der Musikern wurde seit ihrer Trennung von ihrem Ex Gerard Piqué (37) einige Flirts mit verschiedenen Männern nachgesagt: So soll sie unter anderem mit Tom Cruise (61), Jimmy Butler und Lewis Hamilton (39) geflirtet haben. Bislang hat Shakira jedoch keines der Gerüchte offiziell bestätigt. In der "Tonight Show" verriet sie vor Kurzem, dass sie sich, seit sie nicht mehr in einer Beziehung ist, "frei" fühlen würde und "tatsächlich arbeiten" könne.

Getty Images Shakira im März 2024

Getty Images Lucien Laviscount bei der Premiere von "Emily in Paris", 2022

