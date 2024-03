Florian Silbereisen äußert sich zu Beatrice-Liebesgerüchten

Florian Silbereisen (42) nimmt es mit Humor. Dem Schlagersänger wird immer wieder eine Liaison mit seiner Kollegin Beatrice Egli (35) nachgesagt. Die Musiker haben sogar einen gemeinsamen Song aufgenommen, der die Gerüchte über ihr Liebesleben thematisiert. Wie der Entertainer jetzt im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erklärt, hat das Lied allerdings nicht viel zu bedeuten: "Ich meine, mit Beatrice habe ich mich ja in dem Song, den wir gemeinsam singen, sogar darüber lustig gemacht." Zwischen Flori und der "Mein Herz"-Interpretin läuft also nichts!

Der 42-Jährige schildert im Gespräch, dass sein Liebesleben schon zu Beginn seiner Karriere immer im Mittelpunkt gestanden habe. "Ich kriege das nur bedingt mit, weil ich nicht alles lese. Aber es ist lustig, dass es in den letzten 20 Jahren über mein Liebesleben immer wieder Spekulationen gegeben hat", verrät der Traumschiff-Kapitän. Dass seine Fans so sehr an seinem Privatleben interessiert sind, störe Florian nicht: "Das macht mir nicht viel aus. Wie gesagt, ich beschäftige mich mit all diesen Dingen nicht wirklich."

Auch Beatrice hat in der Vergangenheit auf die Spekulationen reagiert. 2019 erklärte die 35-Jährige im Interview mit Bunte: "Wenn es um die Liebe geht, freuen sich einige, wenn sie Leute verkuppeln können und auch das machen die Medien gerne – und von daher: Das sind keine schlimmen Gerüchte, finde ich." Beatrice zeigte sich verständnisvoll und betonte, dass sie die ganzen Behauptungen nicht im Geringsten gestört haben.

Getty Images Florian Silbereisen und Beatrice Egli bei "Die große Schlagerstrandparty 2022"

Getty Images Beatrice Egli, Schlagersängerin

