Kettensägen-Prozess: Jens Lehmann steht erneut vor Gericht!

Wegen eines laufenden Nachbarschaftsstreits legte Jens Lehmann (54) vor wenigen Monaten Berufung vor Gericht ein. Das Verfahren wird im Herbst ein weiteres Mal verhandelt werden – ein neuer Termin steht bereits fest, wie eine Sprecherin gegenüber Bild bestätigt. "Der Prozess startet am 27. September. Es sind vier Hauptverhandlungstage angesetzt", heißt es in dem Statement. Die Angelegenheit wird am besagten Datum vom Landgericht München II bearbeitet.

Der Hintergrund des Prozesses ist der Vorwurf eines Nachbarn von Jens, der behauptet, der 54-Jährige habe mit einer Kettensäge sein Eigentum beschädigt. Er soll angeblich die Garage des Bewohners angesägt haben, die ihm die Aussicht versperrt haben soll. Ein Gerichtsverfahren wurde bereits im vergangenen Jahr eingeleitet, bei dem der Fußballer zu einer satten Geldstrafe verurteilt wurde. Wie das Medium damals berichtete, handelte es sich um eine Summe von rund 420.000 Euro.

Der Kettensägen-Prozess war jedoch nicht das einzige Ärgernis für Jens. Der Fußballprofi sorgte in den vergangenen Jahren mehrfach für Aufsehen, weswegen immer wieder negative Schlagzeilen kursierten. Darunter war auch ein Vorfall, bei dem Jens Probleme mit der Polizei und seinem Fahrzeug hatte. Außerdem soll er in einem weiteren Fall mehrere Beamte beleidigt haben, die den Führerschein des ehemaligen deutschen Torhüters einziehen wollten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jens Lehmann, ehemaliger Fußballprofi

Anzeige Anzeige

Getty Images Jens Lehmann, ehemaliger Fußballprofi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Jens' Kettensägen-Streit bald zu einem Ende kommen wird? Nein. Ich denke, dass sich das Ganze noch lange hinziehen wird. Ja. Ich glaube, dass der Vorfall bald zu einem Ende kommt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de