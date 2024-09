Nach Eric-Eklat: Jörg und Desiree Hansen erneuern ihr Jawort

Hinter Jörg Hansen und Desiree Hansen liegt ein schwieriges Jahr. Sie legten eine Ehepause ein – und Desiree bandelte zwischenzeitlich sogar mit ihrem Reality-TV-Kollegen Eric Sindermann (36) an. Schlussendlich fand das Paar aber wieder zueinander. Im Gespräch mit Promiflash verraten sie nun ihre neuesten Pläne: Desiree und Jörg wollen noch mal heiraten! "Was in der Vergangenheit war, bleibt bei uns auch in der Vergangenheit. Nichtsdestotrotz ist unsere Hochzeit eine Art Befreiungsschlag und eine Art Neuanfang", erklärt Jörg.

Der Alles was zählt-Star wolle alles richtig machen, weshalb er seiner Liebsten auch einen klassischen romantischen Antrag gemacht hat: "Es war ein sehr emotionaler und ergreifender Moment, der in sehr luftiger Höhe stattgefunden hat." Ein wichtiges Ereignis, das die TV-Persönlichkeiten ihren Fans natürlich nicht vorenthalten möchten. "Das Ganze ist bereits ab November im TV zu sehen. Seid gespannt, aber es blieb kein Auge trocken", versichert der 45-Jährige. Bei der Hochzeitsfeier wird man sich wohl auf ein großes Spektakel freuen können – inklusive einiger bekannter Gesichter: "Da unser Freundes- und Bekanntenkreis fast überwiegend aus Promis und Kollegen aus der Branche besteht, sind natürlich auch sehr viele Promi-Kollegen eingeladen."

Die Liaison zwischen Desiree und Eric spiele in ihrer heutigen Beziehung keine Rolle mehr. "Die Eric-Geschichte hat bereits nach dem Boxkampf ihr Ende gefunden", bestätigt dies auch der "Stranger Sins"-Star. Tatsächlich schaukelten sich die Streitigkeiten zwischen dem selbst ernannten Modekönig und Jörg so hoch, dass die beiden Männer bei einem Promi-Box-Event gegeneinander im Boxring antraten. Als Sieger ging schließlich der ehemalige Profisportler hervor. Trotz seiner Niederlage fühlte sich Jörg nach dem Kampf besser. "Ich glaube, es ist auch der Situation geschuldet, dass über Monate alle einen wahnsinnigen Druck in sich hatten und nach einem Fight fällt dieser Druck von einem ab und jeder ist froh, jetzt einfach nur seinen Weg zu gehen", erklärte er im Promiflash-Interview.

Instagram / joerg.hansen.official Jörg und Desiree Hansen

AEDT Desiree Hansen und Eric Sindermann im Februar 2024

