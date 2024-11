Promi-Büßen-Jörg bereut schlechten Umgang mit seiner Desiree

Jörg Hansen wird in der aktuellen Folge von Das große Promi-Büßen ganz genau unter die Lupe genommen. Als klar wird, dass der einstige Unter uns-Darsteller in die Runde der Schande muss, freut er sich noch auf Olivia Jones (55). Doch die Dragqueen geht hart mit dem Realitystar ins Gericht. Bei "Stranger Sins" hatte er damals seine Fantasie geäußert, seine Frau Desiree Hansen mit acht Männern bei einer O*gie zu beobachten. Als sie dann mit zwei Männern und zwei Frauen auf Tuchfühlung ging, konnte Jörg damit nicht umgehen und rastete aus. "In deinem Traum ist deine Frau eine willenlose S*xpuppe. Sie ist aber keine S*xpuppe", stellt Olivia klar.

Der gelernte Bürokaufmann muss noch für eine weitere Sache büßen. Als Desiree und Jörg aufgrund des Dramas getrennt waren, hatte die Sängerin eine Romanze mit Eric Sindermann (36). Ihm zu Ehren wollte sie sich das Gesicht des Modemachers tätowieren lassen. Jörg bekam davon Wind und leitete ein entstelltes Foto an den Künstler weiter, das nun den Körper der Blondine ziert. "Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass es wirklich passieren wird", versucht sich Jörg im Gespräch mit Olivia herauszureden, gibt nach kurzem Zögern allerdings zu: "Ich habe mich dafür bezahlen lassen, um meiner Frau Schaden zuzufügen und das ist etwas, was ich mir niemals verzeihen werde."

Die anderen Teilnehmer von "Das große Promi-Büßen" sind von Jörgs Geständnissen schockiert. Besonders Thorsten Legat (56) kann nicht glauben, was er hört. "Ganz ehrlich, dazu fällt mir nichts ein. Das ist eigentlich ekelerregend. Sowas macht man nicht", kommentiert er den Umgang des Rheinländers mit Desiree. Der Vater von Nico Legat (26) ist persönlich enttäuscht von seinem Kollegen und verzieht sich nach draußen und bricht in Tränen aus. Nach dem Gespräch mit Olivia entschuldigt sich Jörg allerdings bei dem ehemaligen Fußballspieler – und die Männerfreundschaft scheint gerettet.

Joyn Jörg Hansen und Olivia Jones in "Das große Promi-Büßen"

Joyn. Thorsten Legat bei "Das große Promi-Büßen", 2024

