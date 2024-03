Offiziell ein Paar! Gisele Bündchen und Joaquim bei Event

Es ist offiziell! Die Fans von Gisele Bündchen (43) spekulieren schon seit einigen Monaten, dass das Model wieder in festen Händen ist. Immer wieder sah man die Beauty bei gemeinsamen Unternehmungen mit dem Fitnesstrainer Joaquim Valente (35). Eine offizielle Beziehungsbestätigung gab es aber nicht – bis jetzt! Wie Daily Mail berichtet, feiern die Brasilianerin und der Sportler ihr Paardebüt bei der Premiere ihres neuen Kochbuchs "Nourish" in Miami. Während der einstige Victoria's Secret-Engel auf der Bühne zu ihrem Publikum spricht, lauscht Joaquim gespannt ihren Worten und schenkt ihr ein Lächeln.

Erst vor wenigen Tagen äußerte sich die Ex-Frau von Tom Brady (46) zu ihrer neu entfachten Liebe. "Es ist das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammen bin, der zuerst ein Freund von mir war", verriet sie im Interview mit The New York Times – wer ihr geheimnisvoller Verehrer ist, wollte sie zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht preisgeben. Dass ihr der neue Partner guttut, verschwieg sie jedoch nicht. Sie erklärte, dass die Beziehung mit ihrem langjährigen Freund etwas ganz anderes sei – sie seien "sehr ehrlich und sehr transparent" miteinander.

Dass Gisele wieder einen neuen Partner an ihrer Seite hat, wollte ihr Ex-Mann zu Beginn wohl nicht ganz wahrhaben – der NFL-Star zweifelte die Dauer der Beziehung an. Doch mittlerweile scheint er mit der neuen Situation zurechtzukommen. Er versuche sogar "das Gute" in Joaquim zu sehen, wie ein Insider Daily Mail berichtet hatte. "Tom und Joaquim sind keine Freunde - aber Joaquim ist in der Nähe seiner Kinder, also muss Tom das Gute in ihm finden und er glaubt, dass er ein guter Kerl ist", erklärte die Quelle Toms Standpunkt.

BackGrid/MEGA Gisele Bündchen und Joaquim Valente, Mai 2023

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, 2019

