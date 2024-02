Tom Brady will gut mit Gisele Bündchens Freund auskommen!

Tom Brady (46) und Gisele Bündchen (43) hatten nach 13 gemeinsamen Jahren 2022 ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Mittlerweile ist sowohl der NFL-Star als auch das ehemalige Victoria's Secret-Model neu vergeben: Doch als Gisele kürzlich knutschend mit ihrem neuen Freund Joaquim Valente erwischt wurde, zweifelte der NFL-Star die Dauer der Beziehung an – nun scheint Tom aber Frieden mit der Situation gefunden zu haben!

Laut Insidern, die sich gegenüber Daily Mail äußerten, versuche der ehemalige Footballer "das Gute" in dem neuen Partner seiner Ex-Frau zu finden und habe "akzeptiert", dass die Beziehung schon vor Jahren begann. "Tom und Joaquim sind keine Freunde - aber Joaquim ist in der Nähe seiner Kinder, also muss Tom das Gute in ihm finden und er glaubt, dass er ein guter Kerl ist", fügt die anonyme Quelle noch hinzu.

Trotz der schweren Zeit schwört Tom der Liebe angeblich nicht ab. Ein Insider verriet kürzlich gegenüber OK! Magazine, dass der 46-Jährige sogar einen erneuten Gang vor den Traualtar nicht ausschließt: "Er ist offen für romantische Verpflichtungen. Er kann sich sogar vorstellen, wieder zu heiraten."

BackGrid/MEGA Gisele Bündchen und Joaquim Valente, Mai 2023

Instagram / tombrady Tom Brady mit seiner Tochter und seinem Sohn

Getty Images Tom Brady im Januar 2023

